Oasis ofrecerá "varios conciertos" en Barcelona en 2027, según la prensa inglesa

Con puntualidad británica y justo a tiempo para el estreno en Venecia del documental 'Don't Look Back in Anger', los rumores sobre una nueva gira de Oasis en 2027 han saltado este sábado a la prensa inglesa para concretar lo que ya se presenta como el plan maestro de los hermanos Gallagher para el próximo año. En total, 23 conciertos en Reino Unido, una residencia en Las Vengas y una gira europea con "varios conciertos" en el Estadi Lluís Companys de Barcelona, tal y como ha anunciado 'The Sun' en su edición sabatina.

En los últimos días, la banda británica ha alimentado las especulaciones con una serie de crípticas publicaciones en redes sociales que se han prestado a todo tipo de teorías. El jueves, por ejemplo, los mancunianos compartieron vídeo en los que aparecían dos niños en una freiduría tradicional de 'fish and chips' y las alarmas empezaron a dispararse entre los internautas. ¿El disparatado precio del menú familiar? Las coordenadas del estadio Celtic Park, en Glasgow (Escocia). ¿El mensaje detrás del eslogan Family Chipple Bundle? Las siglas del Fútbol Club Barcelona. El viernes, un segundo vídeo con dos críos jugando a fútbol escondía, supuestamente, guiños a las 12 noches que tocarán en el Etihad Stadium y a nuevos conciertos en Knebworth.

El propio Noel Gallagher inflamó un poco más los rumores hace un par de días -"no hay torneo de fútbol el año que viene, así que tenemos que hacer algo en verano", aseguró-, pero 'The Sun' ha querido centrar el tiro asegurando que la nueva gira de Oasis, eco de la monumental resurrección de 2025, empezará en mayo de 2027 con seis conciertos en el Celtic Park de Glasgow. Citando fuentes internas de la banda y un calendario filtrado, el rotativo inglés asegura que los Gallagher cerrarán la gira en septiembre con seis noches en Knebworth, escenario de sus épicos conciertos de 1996, tras pasa por el Etihad Stadium de Manchester.

"En total, deleitarán a tres millones de fans en Manchester, Irlanda, Francia, Alemania, Italia y posiblemente España. Las entradas saldrán a la venta en las próximas semanas", explica el diario. En una segunda noticia publicada esta misma tarda, 'The Sun' amplía la información y, citando fuentes del grupo, asegura que la banda pasará por Las Vegas y "ofrecerá una serie de conciertos en el Estadio Johan Cruyff de Ámsterdam, además de varias actuaciones en el Estadio Olímpico de Barcelona".

"Noel y Liam están ansiosos por empezar. Además de tocar en Escocia, Irlanda e Inglaterra, recorrerán Italia, España, Francia y Alemania, además de Estados Unidos. Tocar en Las Vegas será un éxito rotundo: la famosa avenida de Las Vegas no sabrá qué le ha caído encima cuando los hermanos Gallagher lleguen a la ciudad", asegura el tabloide citando a una fuente interna.

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Tras 16 años de silencio, separación y guerra fratricida entre Liam y Noel, Oasis regresó a los escenarios el pasado 4 de julio de 2025 con una gira que los llevó a 11 de todo el mundo con todas las entradas agotadas.

Fuente: El Periódico