Unax Ugalde ya tiene su estrella en Benissa

Unax Ugalde ya tiene un lugar reservado en la historia cinéfila de Benissa. El actor vasco, padrino de honor de la segunda edición de Benissa en Corto, ha descubierto la estrella que lleva su nombre ubicada en la calle de detrás de la Basílica Puríssima Xiqueta.

Un reconocimiento que une al intérprete con una localidad que durante estos días ha convertido sus calles, sus plazas y sus paisajes en un plató abierto al cine al recibir la visita de multitud de actores, actrices, guionistas y personas vinculadas a la industria cinematográfica y que culmina este sábado con la gala de clausura y entrega de premios.

Ugalde estuvo acompañado por los creadores del festival, Pedro Font, Raúl Martínez y Maria Mas, el alcalde de Benissa, Arturo Poquet, y la concejala de Cultura, Pepa Bertomeu.

Unax Ugalde, con su estrella en Benissa / camposfotografo

Actor con una amplia experiencia en cine, teatro y televisión, Ugalde, emocionado, ha comentado que "la Comunidad Valenciana pasó de ser un destino a ser parte de mi historia personal, ya que mi mujer Neus es valenciana y juntos hemos creado una bonita familia junto a mis dos hijos. Este honor que hoy me concede este pueblo no puede ser mejor excusa para sellar mi vínculo con esta tierra para siempre, Benissa en Corto un festival joven que está lleno de futuro".

"He disfrutado de la tranquilidad de Benissa"

El actor vasco ha subrayado que "la organización del festival me transmitió en todo momento que era un festival muy familiar y así ha sido, he disfrutado de la tranquilidad de Benissa, he conocido sus calles y dónde iban a ubicar la estrella. Me hace muchísima ilusión que esta placa esté ubicada detrás de esta Basílica, en la plaza Rector Salvador Fuster, un cura que hizo muchísimas cosas buenas por Benissa y estuvo al lado de los necesitados", ha destacado.

"Estar aquí compartiendo lugar me hace sentir muy humilde y agradecido", ha señalado antes de ver la película La buena nueva y tras reiterar haber sentido "ese calor de un pueblo que vive el festival como algo suyo, lo he encontrado en cada paseo, en cada charla, desde la estanquera hasta la farmacéutica, pasando por una de las mujeres que controlaba la zona azul por las mañanas, y por las tardes, estaba con nosotros disfrutando de las proyecciones. Ahí entendí que no es solo un pueblo que acoge un festival, sino un pueblo volcado con la cultura y orgulloso de hacerla suya".

Benissa en Corto finalizará su gran semana hoy con la gran gala de clausura y entrega de premios.