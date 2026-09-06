Desmayo: garantía musical ante un desgaste social generalizado

Ficha técnica Formación: Alberto (batería y coros), Tato (bajo y coros) y Héctor (voz y guitarra) Procedencia: San Vicente del Raspeig Discos: No volverá a ocurrir (Vol.1 y Vol. 2) (2023), Por respirar (2025) Año de comienzo: 2022

Los grupos de música tienen varias vidas. No llegan a las siete de los gatos, porque muchas caídas suelen ser definitivas, pero de vez en cuando el impulso creativo termina imponiéndose a las dificultades. Desmayo es una banda de San Vicente del Raspeig nacida de los escombros que dejó en su día Malakostumbre. Aquella formación, responsable de un disco tan característico como Nadie nos recordará (2018), supuso una pequeña revolución dentro de la escena provincial y comenzó a hacerse un hueco en los escenarios de Alicante.

Sin embargo, el underground tiene un pequeño contratiempo: la música rara vez es una prioridad. Los parones acabaron diluyendo a la banda con el paso del tiempo. "Nuestro bajista terminó la carrera y tuvo que marcharse fuera a trabajar porque aquí no encontraba empleo. Iba y venía continuamente y eso hacía muy difícil mantener la estabilidad del grupo", explican. Primero buscaron sustitutos, después pensaron en incorporar a alguien de forma definitiva y, al mismo tiempo, empezó a rondarles la idea de cambiar de nombre e iniciar una nueva etapa.

Dos de los integrantes de Desmayo, durante la entrevista realizada con INFORMACIÓN / Héctor Fuentes

"Teníamos muchas canciones nuevas y decidimos empezar de cero con otro nombre y dejar Malakostumbre como un buen recuerdo", recuerdan Alberto y Héctor. Así nació Desmayo en 2022, una banda con claras similitudes respecto a su proyecto anterior, pero con la voluntad de no encorsetarse en ningún sonido y dar libertad a la evolución personal y musical de sus integrantes. "Si una canción nos gusta, la hacemos. Puede ser más cercana al metal, tener influencias country o ser mucho más pausada. No nos ponemos límites; nuestros gustos musicales son los que acaban filtrándose en la música", destacan durante una entrevista con INFORMACIÓN.

Si uno escucha Por respirar, el último EP de seis canciones que han publicado hasta la fecha, sorprende comprobar que cada tema tiene una identidad propia y evita repetir fórmulas. Ese cuidado por cada composición se ha convertido en una de las principales señas de identidad de una banda situada a medio camino entre el punk rock y el rock urbano. Aseguran que escuchan desde Camarón de la Isla hasta The Beatles, pasando por referentes del rock estatal, el hardcore o el stoner. Todo ello, aunque sea de forma indirecta, termina modificando la perspectiva con la que afrontan las canciones y hace que surjan de manera completamente natural. "Nunca entramos al estudio diciendo que un disco tiene que sonar de una determinada manera", aseguran.

Música y familia

Otro de los grandes desafíos de hacer música desde el underground es conciliar la banda con la vida familiar. Ellos no lo viven como el principal obstáculo porque son quienes marcan el ritmo del proyecto y prefieren avanzar poco a poco, pero tienen claro que nunca dejarán la música. "En mi caso, cuando paso un par de semanas sin ensayar, componer o tocar, mi mujer es la primera que me dice que me vaya al local porque no hay quien me aguante", comenta entre risas Héctor. Y precisamente por eso no dejan de moverse, tienen la idea de que las bandas se curten en el directo. Han participado en iniciativas como La Millor Turreta del Món, Carnestoltes, Altetnativo o el desaparecido Alacant Desperta, además de salir de la provincia para tocar en ciudades como Madrid o Cuenca.

Esa experiencia les ha llevado a una conclusión que choca con la percepción de muchos músicos: el problema no son las salas, sino la falta de público. "La gente ya no se mueve para ir a conciertos pequeños. Antes existía un circuito muy activo y era habitual llenar salas con bandas de la escena local. Ahora mucha gente prefiere ahorrar para ir a un gran festival o a un macroconcierto antes que acudir a una sala", explican.

Desmayo durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / HÉCTOR FUENTES

En ese contexto, Alacant Desperta representaba un auténtico oasis para bandas como Desmayo. "Era un espacio magnífico para cualquier grupo. Los últimos escenarios tenían un nivel técnico impresionante y nos permitían tocar con un equipo que difícilmente podríamos tener en otro sitio. Pero lo más importante era el ambiente. Allí convivían grupos de rock, pop, rap, cantautores o poesía y la gente pasaba de un escenario a otro con total naturalidad. Se creaba una comunidad alrededor de la cultura", recuerdan, convencidos de que se trata de una iniciativa "que debería apoyarse mucho más".

Desmayo forma parte de una nueva generación de bandas que está renovando la escena punk alicantina como Los Kostra, Velocidad Absurda o Gayola. Tras demostrar su potencial con Malakostumbre, Alberto y Héctor buscan ahora consolidar un proyecto con identidad propia, sin renunciar a sus raíces, pero con la libertad de seguir evolucionando en cada nueva canción. Porque el punk tiene muchas vidas y mientras haya libertad de expresión, habrá gente dando forma a proyectos musicales que tienen algo que decir.

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Desmayo aseguran que se llaman así porque ese es el mecanismo de defensa utilizado por el cerebro ante un colapso, y precisamente eso es lo que reivindican: "Nos llevan al límite entre tantas cosas que Desmayo siempre será necesario". Para todos los interesados en ver en directo a este power trío de San Vicente del Raspeig, estarán actuando el 10 de octubre en la sala 8 y 1/2 de Alicante y en el mes de noviembre viajarán hasta la capital de España para desgranar su música el 21 de noviembre en la sala The Godfather Rock Club.