Gran triunfo de un redondo Rodrigo Villalón en Alicante

Siempre será difícil aquello de ser profeta en su tierra, pero cuando se dan motivos para ello, quedan atrás los viejos aforismos. Rodrigo Villalón, un joven novillero alicantino todavía alumno de la Escuela Taurina Municipal, firmó en la tarde de este domingo una de las mejores faenas que se le conocen. Lo hizo con un gran novillo de La Quinta, ganadería que lleva a gala eso de ser uno de los exponentes de la bravura actual.

A la faena, completa, compacta y equilibrada, no le faltó de nada. Villalón recibió a su novillo en la Puerta de Chiqueros para seguir toreándolo con el capote de manera templada.

Rodrigo Villalón en Alicante / Antonio Vigueras

Ya en la muleta el temple fue su gran baza. No fue sencillo de inicio porque el novillo, siendo noble también fue bravo y había que llevarlo muy toreado. Pero Villalón sacó a relucir una de sus mejores armas taurinas, el temple, un acierto que desde siempre le ha acompañado y que este domingo en Alicante presidió toda la faena. Series largas de muletazos a cámara lenta, especialmente por el pitón derecho, que vistieron cada pase de profundidad y sabor. Muy centrado y consciente del gran novillo que tenía delante, el joven novillero siguió fiel a su concepto clásico pero, en esta ocasión, toreando más despacio que otras veces.

Al final, el público entregado empujó para que la espada entrara y así fue. Villalón dejó una extraordinaria estocada que le valió como gran colofón para cortar las dos orejas.

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El novillo fue premiado con la vuelta al ruedo y Villalón, tras brindar a su hermano Santiago, volvió a cruzar en hombros la Puerta Grande de su plaza, Alicante, una ciudad que cada vez apuesta más por este joven valor de la tauromaquia que ya es una promesa con visos de gran torero.