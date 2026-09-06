La videocreación se instala durante dos semanas en el Mubag y el MACA

Siete años lleva el artista visual alicantino David Delgado (delgadodavid) reuniendo las mejores piezas de videoarte del mundo para exhibirlas durante unos días en Alicante a través de ALC Videoart Festival. Esta cita, que pretende mostrar una mirada a la realidad contemporánea mediante la imagen en movimiento, se volverá a celebrar en Alicante entre el 25 de septiembre y el 10 de octubre con los museos Mubag y MACA como escaparates únicos de esta disciplina artística.

"Like + Sub", de Aleks Wansbrough / INFORMACIÓN

Un total de 48 artistas de 27 países de todas las latitudes (desde Australia a Taiwán pasando por Argentina, Estados Unidos, Corea del Sur o Ucrania) desplegarán sus vídeos de pocos minutos bajo el epígrafe propuesto esta edición, Otras miradas a un mundo agitado.

«Este año no he observado una temática recurrente, aunque esperaba más vídeos con contenido geopolítico, antibelicista, anticapitalista o sobre identidad de género. Sí es cierto que una de las menciones de honor trata sobre la transexualidad», señala delgadodavid, quien añade que los artistas muestran su mirada a un tiempo marcado por la incertidumbre y la velocidad mientras «vivimos rodeados de pantallas» y el videoarte «se presenta como un lenguaje universal capaz de emocionar, provocar y abrir nuevas preguntas».

"Portrait of the Artist as a Posthuman", de Zoran Poposki / INFORMACIÓN

Dos museos para las proyecciones de acceso libre

Durante dos semanas, el Mubag y el MACA serán las sedes de ALC Videoart. En el Mubag se proyectarán todos los días en bucle los vídeos seleccionados desde La Ventana del Arte, accesible al público desde la calle y también dentro del museo, y además acogerá la videoinstalación del artista Rafaël Sánchez, creador belga de origen español que reside y trabaja en Seúl y desde donde viajará hasta Alicante para estar presente en el festival. También en este espacio se proyectarán el domingo 4 de octubre las menciones de honor con la presencia de algunos artistas.

Fragmento la obra de Dennis Summers / INFORMACIÓN

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), a su vez, proyectará del 30 de septiembre al 10 de octubre todas las videocreaciones en pantalla grande desde su auditorio durante una hora cada día.

Un fondo en crecimiento

Desde su creación, el festival ha proyectado más de 600 obras de cerca de 500 artistas procedentes de más de 90 países, construyendo una red internacional de creadores y consolidando Alicante como un punto de conexión entre diferentes geografías, sensibilidades y formas de entender el presente.

Cartel del festival / INFORMACIÓN

Pero el festival no se apaga el 10 de octubre. Todas las obras pasan a formar parte de la Colección Cigarreras como fondo de preservación del videoarte. Un fondo que ya alberga más de 600 piezas y constituye "una de las colecciones especializadas más importantes del país", asegura delgadodavid, "un patrimonio que pertenece a la ciudad y enriquece su legado cultural".