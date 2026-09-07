Una de las escritoras más reconocidas de la provincia regresa este viernes a Alicante en un acto abierto al público

La literatura tiene mucho de las personas que la escriben. Las novelas de ficción parten de pequeñas realidades que ayudan a tejer la historia, por ello, la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, dentro del ciclo Las comarcas de Alicante, ha confirmado para el próximo viernes 11 de septiembre, a las 19 horas, en su local de la calle Ramón y Cajal, 4, el encuentro con una de las escritoras más reconocidas de la provincia.

La autora eldense Elia Barceló, autora de obras como El almacén de las palabras terribles o El efecto Frankenstein, estará presente en la sede alicantina para hablar sobre la influencia de la tierra donde ha nacido en el desarrollo de toda su obra literaria. Bajo el título La marca de nuestra tierra, esta cita da continuidad a una serie de conferencias que se han venido desarrollando recientemente, en las que diferentes escritores alicantinos han desgranado y comentado con el público sus impresiones y recuerdos sobre los lugares en los que nacieron y convivieron durante años.

La escritora eldense Elia Barceló, en una imagen de archivo / NINA EISTERER

En esta ocasión, Barceló, que estará acompañada por Juan Vera Gil, componente de varias entidades culturales de Elda, gestor cultural y gran conocedor de la obra de la escritora, hará un recorrido guiado por sus novelas de corte realista, en las que la autora ha sabido reflejar la impronta de la tierra alicantina, sus costumbres, paisajes y peculiaridades, hasta convertirlas en una auténtica guía para viajeros que quieran descubrir la idiosincrasia de la provincia.

El caso de Elia Barceló como autora es especialmente significativo, pues ha vivido durante 50 años en Centroeuropa, sin perder el contacto con su tierra de origen, incorporando en su obra literaria, artículos de opinión y conferencias una visión particularmente mediterránea y levantina que la convierte en una auténtica embajadora de la forma de entender la vida en este lado del mundo.

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El acto, abierto al público hasta cubrir el aforo de la sala, está organizado y coordinado por Elías Alonso, profesor de Historia, y Jorge Olcina, director de la Sede Universitaria. También será retransmitido en directo a través del enlace facilitado por la Universidad de Alicante, al que se puede acceder a través de este enlace, para conocer más a fondo cómo se ha gestado el universo literario de Elia Barceló partiendo de los rincones de su tierra.