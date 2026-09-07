La fotografía del alicantino Jorge Kánovas viaja a la feria de arte contemporáneo de París

El fotógrafo de Villena Jorge Kánovas ha dado un paso más en su trayectoria internacional con una nueva participación en Art Shopping Paris, una de las citas de arte contemporáneo más importantes que se celebran en el Carrousel du Louvre de París con más de 300 artistas y galerías.

Kánovas estará presente en esta 38ª edición, que se celebra del 23 al 25 de octubre, con dos de sus obras más representativas: Santa Compaña y Podrán cortar las flores, pero no detendrán la primavera, ambas seleccionadas para formar parte de la propuesta presentada por Artboxy.

Obra "Podrán cortar las flores, pero no la primavera" / Jorge Kánovas

Ambas fotografías muestran dos vertientes complementarias de su lenguaje artístico. Santa Compaña se adentra en el imaginario de la tradición, el misterio y la memoria, mientras que Podrán cortar las flores, pero no detendrán la primavera utiliza el simbolismo de las flores como metáfora de resistencia, esperanza y capacidad de renacer.

La presencia en París se suma a un recorrido internacional que en los últimos años ha llevado la obra de Kánovas a diferentes plataformas, exposiciones y certámenes internacionales. Entre sus reconocimientos destacan una Medalla de Oro en los London Photography Awards, una Medalla de Plata en los Global Photography Awards y una Medalla de Bronce en los Tokyo Photo Awards, además de diferentes selecciones y menciones en certámenes internacionales.

Su obra también ha sido seleccionada en diferentes colecciones curatoriales de Singulart y ha formado parte de exposiciones internacionales a través de Artboxy, entre ellas la Swiss Art Expo de Zurich.

Para Kánovas, la participación en Art Shopping Paris supone un nuevo paso dentro de un proceso de crecimiento artístico e internacionalización de su fotografía.

"Santa Compaña" / Jorge Kánovas

"Llegar a París con estas dos obras significa mucho más que llevar mi fotografía a otro lugar. Es la oportunidad de mostrar una parte de mi mirada, de mis historias y de mi manera de entender la fotografía ante un público internacional", señala el artista.

Kánovas desarrolla una obra caracterizada por la creación de imágenes de fuerte carga narrativa y simbólica, en las que "fotografía, puesta en escena y emoción se unen para construir historias que buscan permanecer más allá de la propia imagen", según explica el fotógrafo, que suele dar protagonismo a la mujer en sus retratos.