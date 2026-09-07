Estos han sido los premiados de la II edición del festival de cortometrajes Benissa en corto

Benissa en Corto concluye esta segunda edición con la gala de clausura celebrada este pasado sábado 5 de septiembre en la plaza María Crespo Font, donde más de 700 personas disfrutaron de la entrega de premios a los mejores cortometrajes y actores proyectados durante la semana del 31 agosto al 6 de septiembre.

El vestuario, de Miguel Bensadón, ha triunfado en los Premios Pere Bigot al alzarse con el primer Premio Nacional (1.500 euros). El podio lo completan Tú no, de Marta Albert con el segundo premio (1.000 euros), y Faustino, de Germán Mairén con el tercero (500 euros), que logró el doblete al sumar el Premio del Público (500 euros). En la categoría de la Comunitad Valenciana, el máximo galardón (1.000 euros) fue para Pordentro, de Álvaro García Company y Mario Hernández, seguidos por Videoclub 2001, de Guillermo Polo (500 euros), cuyo trofeo recogió el actor César Tormo.

Jurado, organizadores y presetador de la gala durante la gala / camposfotografo

El certamen también reconoció las actuaciones de Melani Olivares (Inquilinos) y Juanjo Ballesta (Dopamina Zero), ausente por encontrarse rodando, con los galardones a mejor actriz y actor, dotados con 500 euros cada uno, misma cantidad que recibió la cinta ¿Por qué no?, de Marina Campos, ganadora del Premio Igualdad Eva Pinera. Por último, los premios Plataforma distinguieron en la categoría Jóvenes Realizadores a César Tormo por Per nadal et convide a sopar (700 euros para distribución) y a M.A.T de la mano de Movibeta (300 euros). Todos los galardonados recibieron la estatuilla oficial diseñada por el escultor benissero Quico Torres.

La gala fue conducida y presentada por el locutor y guionista Raúl Martínez, que se adueñó del escenario con su mente inquieta, enfoque audaz y un sentido del humor “canalla” que puso la nota irreverente y desenfadada a la noche. Con su particular manera de jugar con las palabras, los tiempos y la complicidad con el público, Martínez convirtió cada intervención en un pequeño golpe de ingenio, haciendo de la gala un espectáculo tan cinematográfico como divertido.

Un festival organizado por Pedro Font, director, Raúl Martínez y Maria Mas, junto con el Ayuntamiento de Benissa y el patrocinador oficial del certamen el restaurante El Rall. A lo largo de la semana se proyectaron 44 cortos seleccionados de distintos géneros y procedencias, donde cada día el Centro Cultural se llenó de espectadores que disfrutaron de cada cortometraje y los artistas que vinieron a presentarlos. Un auténtico desfile de talento cinematográfico, actores, actrices, directores, guionistas y productores llegaron con vehículos antiguos, causando la gran ovación del público asistente.

Los creadores del festival junto a Unax Ugalde / camposfotografo

Desfilaron por la alfombra roja un continuo ir y venir de nombres propios dentro de la industria del cine, como los miembros del Jurado, Ferran Gadea, Vanessa Cano, Carolina Bona y Rafael Fernández, el padrino de esta II edición, el actor vasco, Unax Ugalde, y centenares de compañeros de profesión, como Melani Olivares, Nacho Fresneda, Rafa Álamos, Fernando Corral, Sergio Checa, Miguel Ángel Olivares, Xavi Pastor, Javier Martínez, Javir Bódalo, Maria Almúdever, Sonia Escudero, Morgan Blasco, Rodrigo Marini o David Santamaría, entre otros muchos más. El toque musical fue a cargo de los músicos benisseros Pentatonic, la artista CAR, Carmen Palací Ribes, y los talentosos Neus Ortolà y Ezequiel Martin.

ENAMORADOS DE BENISSA

“Tanto mi mujer y yo nos hemos enamorado de Benissa. Han sido unos días maravillosos y prometemos volver”, sentenció el actor Unax Ugalde, quien agradeció a las “instituciones, a su alcalde y a la oposición. Gracias por estar ahí sentados, la alternancia es muy sana y espero que el apoyo a la cultura venga desde ambas partes, porque es muy importante. Larga vida a Benissa en Corto, un proyecto hecho con mucho amor por parte de sus responsables”.

Mientras, el director del festival, Pedro Font, muy emocionado, dio las gracias a todas aquellas personas que han apoyado este festival y han abarrotado cada día el Centro Cultural en las proyecciones, así como al Ayuntamiento de Benissa, al patrocinador oficial, el restaurante El Rall y los patrocinadores las empresas Aisladís, Carpintería Fusta Benissa, Orfer y Pop Corn, Music Fest.

El alcalde, Arturo Porquet, comentó que “Benissa en Corto ha vuelto y se ha consolidado como una cita referente para la cultura de nuestra localidad. Durante estos días Benissa ha respirado cine, hemos disfrutado de 44 cortos, historias, talento y la oportunidad de compartir nuestro municipio con todos los profesionales de la industria cinematográfica que nos han acompañado”. El festival cierra su segunda edición dejando tras de sí una estela de talento emergente y, sobre todo, la certeza de que una buena historia siempre encuentra su lugar.

Tras la gala de clausura, la fiesta siguió en la misma plaza con un tributo a La Oreja de Van Gogh y después tomó el relevo Santi Bertomeu y el Dj Dario Giner. Detrás de esta propuesta, los creadores de La Farola Festival y Pop Corn Music Fest, responsables de convertir las noches de Benissa en auténticos acontecimientos.