JOMO o el placer de perdernos cosas

El 99 % de lo que leo son novelas. Historias. Personajes. Vidas ajenas en las que meterme durante unas horas. Así que esto es una pequeña anomalía en Refugio literario.

JOMO. El gusto de perder, de Juan Evaristo Valls Boix, no es exactamente un libro al uso. Es un cuaderno. Una reflexión breve sobre el deseo, el trabajo, el consumo y, sobre todo, sobre algo que cada vez parece más revolucionario: parar.

Quizá por eso lo compré. Porque algunas de las cosas que plantea Valls Boix, joven escritor y profesor ilicitano, llevaba tiempo intuyéndolas. Y quizá por eso también fui a escucharlo cuando lo presentó en Alitruc.

JOMO nace como contrapunto al conocido FOMO (Fear of Missing Out), ese miedo a perdernos algo que nos condena a correr. Hay que estar, hacer, viajar, consumir, trabajar, contestar, disfrutar. Y, además, demostrar que lo estamos haciendo.

Vivimos evaluando continuamente el retorno de nuestras experiencias. Si un viaje ha merecido la pena. Si hemos aprovechado el fin de semana. Si ese restaurante estaba a la altura. Incluso el ocio parece necesitar resultados.

Y ahí está una de las ideas de JOMO que más me interesa.

Durante años nos vendieron que la libertad consistía en poder hacerlo todo. El problema aparece cuando ese «poder hacerlo todo» se transforma, casi sin darnos cuenta, en tener que hacerlo todo.

La portada del libro. / ANAGRAMA

La conexión permanente, la disponibilidad constante, la necesidad de acumular experiencias. Incluso aquella frase aparentemente maravillosa de «trabaja en lo que te gusta y no trabajarás jamás» puede esconder una trampa bastante perversa: si te gusta tu trabajo, ¿cuándo tienes derecho a dejar de trabajar?

Valls Boix habla de una sociedad permanentemente excitada por estímulos de consumo. Y de la fatiga que deja después. La imagen resulta reconocible: llegamos agotados a casa y nos tumbamos en la cama o en el sofá, pero seguimos conectados a pequeños surtidores de placer. Netflix. Redes sociales. Comida a domicilio. Un vídeo detrás de otro. Estamos descansando, sí. Pero seguimos consumiendo.

No paramos ni siquiera cuando paramos.

Y entonces llegó la pandemia.

No como origen de todo, sino como una especie de línea divisoria. Durante unas semanas vimos nuestra vida sin la sombra alargada del trabajo tal y como lo conocíamos. Y algunas promesas comenzaron a resquebrajarse. El trabajo como espacio de realización, crecimiento, libertad y felicidad dejó de resultar tan indiscutible.

Después llegaron la Gran Renuncia, los movimientos que cuestionan la cultura del trabajo, las canciones, los memes. Puede parecer anecdótico, pero Valls Boix recuerda algo interesante: una sociedad también puede conocerse por sus basuras, no solo por sus grandes obras. Y la cultura popular empezó a llenarse de gente diciendo, más o menos en serio, que estaba cansada de trabajar, de correr y de no llegar nunca.

Ahí aparece el cambio de sensibilidad que propone JOMO.

Frente al miedo a perderse algo, el gusto de perder.

Perderse el plan. No contestar inmediatamente. No aprovechar cada minuto. No convertir cada afición en un proyecto. No monetizar todo aquello que sabemos hacer. Tener una tarde sin propósito.

Y recuperar placeres bastante menos espectaculares: el tiempo libre, la tranquilidad, el descanso, comer pipas con los amigos. Estar sin producir. Estar sin consumir. Estar sin tener que rendir cuentas de lo bien que estamos aprovechando nuestra vida.

No sé si estamos realmente ante un deseo poscapitalista, como plantea el autor, ni si estamos preparados para dejar atrás esa obsesión por crecer, ganar y acumular. Pero sí reconozco ese hartazgo de la intensidad permanente. Esa sospecha de que quizá vivir mejor no consista siempre en tener más experiencias, sino en recuperar el derecho a no tener ninguna.

JOMO no ofrece una receta para conseguirlo. Es más bien una invitación a mirar alrededor (y a mirarnos) y preguntarnos por qué estamos siempre corriendo.

Porque quizá una sociedad que nos ha prometido lo máximo haya terminado privándonos de algo mucho más importante.

Lo mínimo.