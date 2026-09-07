El Museo de Aguas de Alicante refuerza sus alianzas en su última agenda cultural de 2026

Aguas de Alicante vuelve a abrazar la cultura con la presentación oficial de la programación de sus actividades de cara al último tramo del año. El Museo de Aguas de Alicante ha acogido este lunes por la mañana un acto que ha contado con algunos de los artistas participantes en la agenda, así como con representantes de algunas entidades que han forjado una alianza con la empresa hídrica alicantina. Un cartel que se ha podido elaborar gracias a "alianzas y colaboraciones", han destacado.

De esta manera, el arte, la literatura, la música y la memoria colectiva de la provincia, pues se ofrecerán actividades que miran más allá del núcleo de la capital, se darán cita en los Pozos de Garrigós, que cifran en 31.000 las visitas al único refugio climático de Alicante en lo que va de año. "Se trata de una cifra bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un modesto presupuesto que no llega a los 9.000 euros", ha indicado Martín Sanz, director de Comunicación y Relaciones Externas de Aguas de Alicante.

La agenda cultural confirmada ofrece una propuesta diseñada para conectar con diferentes públicos. Sanz ha puesto de relieve que "para estos meses finales, destacamos la calidad de las propuestas, gracias a la colaboración y las alianzas con diferentes organizaciones", como son la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, el festival Gastro Cinema o el Museo del Calzado de Elda.

También estará presente dentro de esta agenda la propuesta del Mercat Obert d’Alacant (MOA), el 28 de noviembre, tanto en la Plaza del Puente como en el interior de las instalaciones, con una jornada cultural compuesta por actividades relacionadas con el arte plástico, la música, la gastronomía o el diseño. La actividad, que estará a cargo de Álex Tévar y Marina Zaragoza, se desarrollará de 11 a 22 horas y está pensada para todos los públicos.

Experiencia y veteranía

Algunas propuestas presentadas repiten un año más su presencia en los Pozos de Garrigós, demostrando, tal y como ha descrito Martín Sanz, su "experiencia y veteranía". No obstante, la agenda va más allá y también brinda la oportunidad a artistas individuales de participar en esta programación. Es el caso de la exposición multisensorial Plantoj del artista Luis Zaragoza, que invita a la contemplación de la naturaleza a través de la vista, el tacto, el oído y el olfato.

La muestra, que recibe su nombre de la traducción de la palabra "plantas" al esperanto, se podrá visitar del 18 de septiembre al 18 de octubre y contará con proyecciones cíclicas de 23 fotografías y tres esculturas de madera que permitirán percibir sus formas y texturas. Todo ello estará engalanado con una banda sonora original compuesta por Jaime Zaragoza y con un aroma natural exclusivo que servirá para aportar ese toque inmersivo a la exposición.

No obstante, la actividad en el Museo de Aguas de Alicante comenzará el 13 de septiembre, a las 12 horas, con una lectura dramatizada de clásicos del Barroco Español a cargo del Centro Dramatúrgico Marino de Alicante. Por su parte, la agenda continuará el 17 de septiembre con la presentación del libro Mil vidas antes de levantarse, del autor Juanjo Morote, a las 19 horas. El acto estará moderado por Andrés Maestre.

Otra de las actividades que repiten son los coloquios Más claro agua moderados por el periodista Jorge Brugos. Esta sección arrancará el 24 de septiembre a las 19 horas sus nuevas jornadas con el libro Historia de la Ultraderecha en España, escrito por el autor e investigador histórico Gerardo Muñoz. Por su parte, en esa línea de presentaciones literarias, el 2 de octubre, a las 19 horas, se abordará la obra 101 valencianos: ¿héroes o villanos?, de Mateo Darrán y F. J. Cueva, un proyecto solidario de Editorial Vinatea cuyo beneficio irá destinado a los damnificados por la dana.

Más actividades para cerrar el año

Una empresa como Aguas de Alicante también ha querido dar visibilidad a la catástrofe de la dana colaborando con la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, que ofrecerá el 14 de noviembre la lectura dramatizada de Veus per a després de la dana, una muestra de cuatro textos nacidos del encuentro de diez autores valencianos con afectados por la tragedia de 2024, un evento de gran carga emocional ubicado en las instalaciones del Museo de Aguas de Alicante "para rememorar la fuerza de las aguas".

La música también tendrá presencia con actuaciones como el directo del grupo Sukijazz (16 de octubre), el concierto indie del grupo Boletus (25 de octubre), el recital de guitarra clásica a cargo del Festival Internacional de Guitarra José Tomás Villa de Petrer (7 de noviembre), el espectáculo flamenco conmemorativo del Día Mundial del Flamenco (15 de noviembre) y el concierto de Santa Cecilia de los alumnos de La Semilla Mágica (22 de noviembre).

Fruto de la colaboración, el Museo de Aguas de Alicante acogerá además una cata de agua en el marco de la inauguración del Festival de Cine Gastro Cinema el próximo 13 de noviembre, en una actividad dirigida a colectivos profesionales específicos, y acogerá la exposición Zapateando del 22 de octubre al 15 de noviembre en horario de apertura del museo. Esta muestra, a cargo del Museo del Calzado de Elda, reunirá unos 20 pares de calzado flamenco.

Por su parte, el ciclo de coloquios Más claro agua moderado por Jorge Brugos contará con otros ponentes como Vigela Lloret y la charla Qué hacer cuando ya no tienes ganas, centrado en la superación laboral y personal (15 de octubre); el escritor y periodista Joaquín Hernández, que presentará su segunda novela La isla de las flores amarillas (29 de octubre); y Francisco Sánchez, director general del grupo Pikolinos con su obra Las 7 claves para pasar de cero a CEO (12 de noviembre).

Un cierre especial

El mes de diciembre pondrá el cierre a la programación cultural del Museo de Aguas de Alicante este 2026 con una actividad muy especial que reunirá a algunas asociaciones que trabajan con personas con discapacidad para utilizar la fotografía como herramienta para descubrir el entorno. Se trata del III Maratón fotográfico-social Aguas de Alicante, que se desarrollará del 3 de diciembre al 6 de enero y está realizado por la fotógrafa de INFORMACIÓN Pilar Cortés junto a Candela Prumm.

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Las últimas actividades confirmadas son la actuación de Cellissimo Femme Duo el 12 de diciembre a las 12 horas y el taller Adorna el Museo al día siguiente, el 13 de diciembre, a cargo de ADACEA (Asociación Daño Cerebral Adquirido Alicante) y está enfocada a un público infantil. Toda la información estará disponible en la página web aguasdealicante.es.