Teatro del Barrio, "Malquerida", Salva Reina e Ignatius Farray, en la nueva temporada del Principal de Alicante

El Teatro Principal de Alicante ha avanzado este lunes la programación restante de la temporada de otoño, con 27 espectáculos entre noviembre y enero, que se suman a los treinta avanzados antes del verano y conforman 57 citas teatrales, de humor, magia, danza, lírica y música. El calendario incluye un segundo musical, Sonrisas y lágrimas, que se asentará en el teatro durante dos semanas en enero con diez funciones, después de El fantasma de la ópera, así como un nuevo estreno nacional, Cómo se escribe un bolero, de Adán Rodríguez y el Teatro del Buscavidas, con Merlyn Cruz entre el elenco.

La nueva programación, presentada por la subdirectora del coliseo, Mª Dolores Padilla, la secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, y la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, comienza el 1 de noviembre con una versión del mito de Don Juan de Timón Teatro, Don Juan Tenorio solidario, con quince personajes en el escenario, seguida el día 14 de una nueva obra de Teatro del Barrio, Libres!!!, un cabaré anarkosicalíptico, con dirección de Andrés Lima y texto de Esther Carrodeguas, con Alba Flores en el elenco y Laura Galán, Nüll García y Eva Valdelomar, que repasa la historia de las mujeres anarquistas a ritmo de cabaré de bajos fondos.

"¡¡Libres!!", de Teatro del Barrio / INFORMACIÓN

El 8 de diciembre la Compañía Lírica Alicantina estrena La Bruja, de Ruperto Chapí, y el 9 de diciembre llega una propuesta que combina la danza y el cine, Berlanga, New dance con la ECCAD Joven Compañía de Danza del Conservatorio José Espadero y el Instituto Luis García Berlanga, que convierten el escenario se convierte en un plató de cine contemporáneo en directo con la dirección escénica de Asun Noales.

El teatro musical comienza el día 13 con un homenaje a los clásicos del suspense a través de Asesinato para dos, con dirección de Zenón Recalde y donde Didac Flores y Mikel Herzog representan a un sinfín de personajes. El ballet de El lago de los cisnes llega por partida doble al Principal con dos compañías (Classical Ballet Theatre, de Berlín, el 15 de diciembre, que el 16 presenta El Cascanueces) y el 27 de enero con El Ballet Clásico Internacional, que el día 28 ofrece La Bella Durmiente.

Navidad con flamenco y musicales familiares

De cara a las fiestas navideñas, 17 artistas presentan la fiesta fflamenca Farrucos& Fernández con Navidad en familia el 17 de diciembre, que se completa con el musical familiar Estoy solo en casa el día 27; ¡Coco el musical! el día 29; el Gran Concierto de Año Nuevo, el 1 de enero, con Fuoco European Orquesta; y el musical infantil Vaiana para el día de Reyes, 6 de enero.

El musical "Sonrisas y lágrimas" / INFORMACIÓN

Humor en cinco funciones

El popular actor Salva Reina (El 47, ¿Con quién viajas?) aterriza el 18 de diciembre con su monólogo cómico Prohibido echarle cacahuetes al mono, y el humor sigue el 7 de enero con Alma la Forte (Estoy como nunca) y el espectáculo del inclasificable Ignatius Farray, el 8 de enero; Ya me has tocado el cuento, el 9 de enero, junto al monólogo de Santi Rodríguez, ¿Nos damos un viaje?, el mismo día.

Un clásico de Jacinto Benavente y más teatro musical

Aitana Sánchez Gijón regresa al Teatro Principal, en esta ocasión protagonizando una obra de Jacinto Benavente, Malquerida. Será en dos funciones, el 19 y 20 de diciembre, con dirección de Natalia Menéndez y con Juan Carlos Vellido, Lucía Juarez, Goizalde Núñez, Dani Pérez Prada, José Luis Alcobendas, Alex Mola y Antonio Hernández Fimia en el elenco.

Ignatius Farray / INFORMACIÓN

Una obra de teatro musical dedicada a Rocío Dúrcal y protagonizada por su hija Carmen Morales, aterriza el 10 de enero, para dar paso al clásico de Sonrisas y lágrimas, en una nueva producción musical de Theatre Properties, del 14 al 24 de enero, que arrastra a 29 artistas sobre el escenario.

La programación toca a su fin el 30 de enero con el estreno en Alicante de La historia de Cardenio, la reconstrucción de una obra de Shakespeare basada en El Quijote y traducida al castellano por John Sanderson que lleva a escena con 12 intérpretes, y concluye el 31 de enero con La colmena, obra de Camilo José Cela, adaptada poir Eduardo Glán y dirigida por Ignacio García.

Entradas disponibles

Las entradas estarán disponibles a partir de este lunes 7 de septiembre por los canales habituales del Teatro Principal de Alicante. Taquilla en horario de 12h a 14h y de 17h a 21h y en la web: www.teatroprincipaldealicante.com.