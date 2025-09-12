Dos estrenos absolutos y un Premio Max 2025 en la nueva temporada del Teatre Arniches

Nuevo curso en el Teatre Arniches. La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, a través del Institut Valencià de Cultura, ha hecho pública la agenda del coliseo alicantino para la temporada 2025-2026 con un total de 40 actividades programadas entre los meses de octubre y diciembre, donde destacan dos estrenos absolutos y un reciente premio Max de las Artes Escénicas.

La programación, que contará con la representación de 14 compañías valencianas, ha sido presentada en un acto celebrado en el mismo Teatre Arniches, que ha contado con la participación de la secretaria autonómica de cultura, Pilar Tébar, acompañada por la delegada territorial del IVC en Alicante, Alicia Garijo.

En concreto, la temporada arranca con 17 representaciones de teatro, cuatro de danza, un concierto, cuatro de circo, un musical, una sesión de Club Arniches, nueve sesiones de cine y siete jornadas de campaña escolar, además de las colaboraciones con otros festivales e instituciones de la talla de CircArte, la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos o el festival Festitíteres.

Pilar Tébar, durante su intervención, ha puesto en valor una programación "plural y variada" que va acorde con la línea de las propuestas, "una temporada marcada por la alta calidad y la apuesta por contenido familiar estable para traer a Alicante espectáculos de gran relevancia, premiados y reconocidos por los principales festivales del Estado".

Pilar Tébar y Alicia Garijo, con los carteles oficiales de esta temporada / INFORMACIÓN

Por su parte, la directora territorial del IVC en Alicante, Alicia Garijo, ha expresado su satisfacción por presentar un catálogo que "sigue apostando por propuestas originales, diversas e inspiradoras". También ha confirmado que se da continuidad al Club Arniches tras la gran acogida que tuvo la iniciativa la pasada temporada. En esta ocasión, el programa de encuentros con artistas y autores se pondrá en marcha en colaboración con la Muestra.

Un catálogo diverso

La actividad en el Arniches arranca el viernes 10 de octubre con la compañía valenciana Yapadú y su espectáculo Afectuosamente suyo, Jack. La programación continúa con la actuación de la agrupación belga Las Lloronas (11/10); la danza de Hotel Col.lectiu Escènic con Habitación 444 (18/10), pieza de la ganadora del Premio Nacional de Danza 2024, Lorena Nogal; o el regreso al Arniches de la directora Andrea Jiménez con Vulcano (24/10), una producción del Centro Dramático Nacional escrita por Victoria Szpunberg.

El sábado 25 será turno de la compañía valenciana Hongaresa Teatre, que ofrecerá un espectáculo sobre la poeta alicantina Paca Aguirre llamado Encendidas. Se trata de un recorrido por el universo de Paco en el que se entrelaza la intensa vida de la poeta con todos los "amores que le han acompañado. Este espectáculo se presenta en el Arniches coincidiendo con la exposición dedicada a su padre Lorenzo Aguirre, que está expuesta en el Mubag. Por esta razón, se podrá disfrutar de una visita guiada el domingo, 26, a las 12 horas.

"Vulcano", una obra escrita por Victoria Szpunberg / INFORMACIÓN

El domingo 26 de octubre, Som Menuts da el pistoletazo a la programación familiar con Ganso & cia y su Welcome and sorry, enmarcada dentro de las propuestas del festival CircArte. Le seguirá la gala IX Nit del Circ Valencià, organizada por la Asociación Profesional de Circo de la Comunidad Valenciana (APCCV) y el Institut Valencià de Cultura (01/11), y el estreno de la última producción propia del IVC, Los días lentos, escrita y dirigida por la alicantina Lola Blasco, en el marco de la Muestra de Teatro (7/11 y 8/11).

La Muestra transcurrirá del 7 al 14 de noviembre, acogiendo un total de 8 sesiones; mientras que el circo de Masa madre irrumpirá en la programación dentro del ciclo I... Per a tots (15/11). Otro de los puntos fuertes de esta temporada es la llegada de Thauma, que aterriza en Alicante tras cosechar, entre otros galardones, el Max 2025 al mejor diseño de espacio o el Premi Teatre Barcelona 2024 al mejor espectáculo de escena híbrida (22/11).

El catálogo sigue con Pont Flotant, que presentará su espectáculo Adolescència infinita (28/11), o la presencia de la veterana coreógrafa y bailarina Isabel Vászquez, que presentará Zambra, demostrando que la edad no es una barrera en el mundo de la danza (29/11). Unas interesantes propuestas que continúan ya en diciembre con la comedia Tres tristos traumes de la compañía alicantina Col·lectiu Intermitent (05/12).

"Tres tristos traumes", del alicantino Pasqual Alapony (Col·lectiu intermitent) / INFORMACIÓN

El IVC, en colaboración con el Proyecto Teatral Europeo Escena Erasmus de la Universitat de València, ofrecerá el 12 de diciembre la pieza teatral Un Instant de Bellesa, que trata sobre la dana que arrasó varias localidades de València en 2024. Una obra que prece a la compañía Wako Danza, que estará de residencia en el coliseo y ofrecerá el 19 de septiembre el estreno absoluto de Fuga. Asimismo, la Filmoteca Valenciana ofrecerá de septiembre a diciembre un total de nueve proyecciones, seis de ellas enmarcadas en un ciclo de François Truffaut.

El ciclo Nadal al Arniches ofrecerá este año tres propuestas que arrancan el 20 de diciembre con la pieza de circo Ákri de Manel Rosés. Es un solo de circo de un acróbata y una escalera que explora el concepto de linde. El 27, la compañía Marea Danza presenta On està Alicia?, una mirada diferente, traducida al lenguaje de la danza, del tradicional cuento de Lewis Carroll. Finalmente, el Arniches despide el año con el musical Viaje a Oz, el Musical de Trencadís, que ofrece su original visión del clásico.

Abonos y descuentos

Con el fin de seguir generando cultura accesible, y como viene siendo habitual, el Teatre Arniches ofrece tres modalidades de abono: el Gran Abonament, que ofrece 12 espectáculos por 96 euros; el Abonament Jove, para jóvenes de hasta 30 años, al precio de 36 euros; y el Abonament a la Carta, que permite elegir seis espectáculos por 54 euros. Además, se mantiene el abanico de descuentos habituales, así como las promociones de 5 x 4 en la programación Som Menuts.