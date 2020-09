Felipe Orts (Gsport), presente en la escapada del día, ha logrado el triunfo final en la carrera. Ander Okamika (Netllar Telecom Alé), que se cayó en la recta final de la jornada, no puede mantener el maillot amarillo que conquistó en la primera etapa en las Cuevas del Canalobre. Josué Gómez (Hotel Tres Anclas) ha sido el ganador de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a la Provincia de Alicante que se ha disputado, después de 153 kilómetros de recorrido, entre Callosa de Segura y San Vicente del Raspeig.

Víctor Ocampo, Jorge Bueno y Antonio Ballester pasaron por este orden escapados por el sprint especial de Albatera. Ya en pelotón, Fernando Santos, Thomas James Armstrong y Ángel Vázquez fueron los primeros en el puerto de el Hondón. Seguidamente se formó la escapada del día en la que viajaban los alicantinos Felipe Orts, Josué Gómez, Tomás Miralles y Aitor Milán, junto a David Gómez, David Gijón, Thomas James Armstrong, Fernando Santos, Juan Diego Cano, Álvaro Marzá y Pedro Antonio Rodríguez. En la primeras rampas del Xorret de Catí la fuga llevaba cerca de tres minutos y Felipe Orts era el virtual líder de la Vuelta. Atrás tiraba el Nettlar Telecón tratando de recortar diferencias. “Del Xorret a Catí lo de adelante se han organizado muy bien y nosotros no teníamos efectivos para recortar. Y para colmo, se me ha enganchado la cadena entre el cuadro y el plato a falta de siete kilómetros. He tenido que parar y uno me ha llevado por delante”, comentaba Okamika en meta.

Tomás Miralles era feliz con la jornada realizada. “Al final lo he intentado solo, pero a cuatro kilómetros me han cogido. Estoy contento porque he quedado quinto en meta y me he llevado el premio de la combatividad. Josué ha demostrado ser el más rápido y más después de que Felipe haya estado tirando toda la bajada”, comentaba el corredor de Orba.

En Catí, Thomas James Armstrong coronó en primer lugar, por delante de Fernando Santos y Pedro Antonio Rodríguez. Por el sprint de Ibi pasaba primero Josué Gómez, delante de sus paisanos, con David Gijón y Pedro Antonio Rodríguez en segunda y tercera posición, respectivamente.De cara a meta lo intentó Tomás Miralles, pero al final Josué Gómez ganó en San Vicente. Para Miralles fue el premio de la combatividad.