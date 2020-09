El español Pedro Martínez ganó este lunes su primer partido en el cuadro final de Roland Garros, al que por segundo año consecutivo accedió a través de la fase previa.

El jugador de Alzira, de 23 años, derrotó al australiano Aleksandar Vukic, de 24 años y 193 del mundo, también procedente de la fase previa, por 7-5, 6-4 y 6-0 en 2 horas y 12 minutos, una victoria que deja al español al borde del top 100.

"Está siendo un año muy bueno, en casi todos los torneos que he jugado he ganado partidos. Es verdad que he jugado muchas fases previas, que ayudan a ver el torneo, pero es un desgaste extra", dijo el tenista.

Frente a otras temporadas, Martínez consideró que ha ganado en experiencia. "He vivido situaciones que hacen que te vayas acostumbrando a jugar aquí, el año pasado pagué la novatada, perdí el primer partido, que estuve más nervioso de lo normal. Este año estoy más acostumbrado a jugar en estos sitios, llevo mejor los nervios, me estoy atreviendo a dar un paso adelante en el juego, soy más estable, consigo estar más rato a buen nivel. Me queda, pero es en esta línea en la que hay que seguir", señaló.

Martínez analizó las condiciones climáticas en las que se está jugando este torneo, con frío y lluvia, y aseguró que hay un gran contraste con respecto a las de la semana pasada, cuando él jugó los tres duelos de la fase previa.

"Teníamos que poner sombrilla en los cambios, porque hacía calor y en esas condiciones las bolas no tenían tanta diferencia con el año pasado. Lo que cambia es la época del año", dijo el español, que señaló que con mal tiempo "la pista está lentísima, no hay sol, la bola no camina como suele hacerlo en París".

Pese a ello, aseguró que "no hay nada de que quejarse, es un milagro que se esté jugando aquí en París en estas condiciones o lo que sea, si no era en esta época no era en ninguna". "Ojalá hubiera salido una semana con sol, pero contra esto no se puede luchar, hay que adaptarse", afirmó.

Su próximo rival será el kazako Mikhail Kukushkin, que derrotó al italiano Fabio Fognini por 7-5, 3-6, 7-6(1) y 6-0. El transalpino, que era decimocuarto cabeza de serie, no parece restablecido de sus problemas físicos y las dos operaciones en ambos tobillos a las que se sometió durante el confinamiento.

Sobre Kukishkin, Martínez opinó: "Lleva mil años en el circuito, es un jugador muy duro, hay que estar tres o cuatro horas si quieres ganarle concentrado y aun así no te lo asegura nadie. Está en una segunda ronda de un Grand Slam y viene de ganar a Fognini, tendrá confianza y será un partido muy difícil".

La de Martínez es la primera victoria en esta edición de Roland Garros, que edte domingo vio las derrotas de Sara Sorribes y Pablo Andújar y hoy la de Aliona Bolsova. Están programados otros cinco duelos con españoles, los de Rafa Nadal, Albert Ramos, Feliciano López, Pablo Carreño y Garbiñe Muguruza.