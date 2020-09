Desilusión, desánimo, indignación... El entrenador del Balonmano Benidorm carga con dureza contra la orden de Sanidad de confinar 10 días al equipo e impedir su viaje a Viena para disputar la vuelta de la EHF European League, de la que ayer fueron descalificados por no presentarse al partido previsto para hoy. Latorre se siente indefenso y mantiene que esta decisión pone en riesgo el futuro laboral de las 20 familias afectadas por la cuarentena «cuando nadie tiene ningún síntoma y sabemos que no tenemos el virus».

¿Cómo vive el equipo estas horas de incertidumbre y zozobra al estar confinado por unos casos de coronavirus que el club acredita que son negativos?

Muy mal; nadie entiende nada. No se nos ha escuchado y ni siquiera se nos pregunta. Aquí todo se reduce a un protocolo y luego nos quejamos de que la sociedad no hace las cosas bien. Que alguien me explique si esto es lógico y normal. Un equipo que lleva ocho test en menos de un mes, que no ha dado ni un solo positivo y todas las pruebas por lo privado pagadas por el club. A ver qué empresa, político o trabajador se ha hecho ocho PCR en septiembre. Ninguno.

Sanidad se remite al protocolo para ordenar la cuarentena tras comunicar el club el viernes los seis positivos...

Hicimos las pruebas con la mala suerte de que salen seis positivos y se encienden todas las alarmas, como es lógico. Lo comunicamos porque somos personas, la gente tiene familia y hay una preocupación. Se les hacen los contraanálisis serológicos y PCR y salen negativos. Y nos ofrecemos a hacer un tercero, pero Sanidad sólo mira que ha habido seis positivos y da igual que sean falsos positivos. Nuestra indignación es total y tremenda; es una desilusión por el sistema, Sanidad y el protocolo. Nos llenamos la boca con lo de que lo importante es la salud y no entendemos que no te dejen justificarte cuando llevamos ocho test y no ha habido ningún problema.

¿Cree que Salud Pública ha actuado con exceso de celo al no autorizar el viaje a Viena y confinar a todo el equipo?

Sanidad tiene un protocolo para no sé cuántos habitantes en la Comunidad y España, lo ha aplicado y no ha mirado absolutamente nada más. Eso nos lleva a pensar cuántos contraanálisis se han hecho a los casos positivos. Nos estamos fiando de unos test PCR que supuestamente nunca fallan, pero resulta que han fallado. Nos dicen que son fiables al 99% y no es así y, en cambio, se aplica el protocolo a rajatabla como si estuviéramos infectados y no es así. A nadie le gusta sentirse como si estuviera infectado, que te tienes que quedar en casa cuando todos sabemos perfectamente que no tenemos el virus ni nada. Esta pandemia te lleva a preguntarte muchas cosas.

Este estrés les impedirá concentrarse en la competición...

Totalmente. A cualquiera que le pase así, no atiende a más cosas; no entiendes y están en situación de «shock» e incomprensión por lo que está ocurriendo. Te sientes indefenso. El equipo está bajo de moral y no está pendiente de lo suyo. Llevamos desde el jueves sin entrenar y mañana teníamos el partido más importante de la historia del club y éstas son las circunstancias. Imagínate cómo estamos todos.

Coincidirá en que lo más importante es la salud y lo demás queda en segundo plano...

Eso quedará en la memoria de muchos españoles que se han quedado sin trabajo, que no tienen para comer, que se han quedado confinados por unos contactos directos de un test que ha dado negativo... Pero lo importante es la salud, queda muy bien esa expresión y nos la tenemos que grabar a fuego. Con eso se cubre cualquier error como éste porque es mejor que te quedes en casa aunque no tengas nada por si tienes el virus. Pero es que yo también tengo trabajo y estás dejando a 20 familias en su casa, que pueden perder el empleo por un error tuyo, por un error de Sanidad, pero eso no cuenta. Desde una posición y un trono en la que yo mando y a mí no me va a afectar absolutamente nada. Es muy fácil actuar así; es lo que tenemos y votamos. Luego nos quejamos, pero es lo que hay. La peor pandemia no es el covid. Arrastramos una pandemia política desde hace tiempo y ésta es una nueva demostración.

Con toda esta locura que estamos viviendo, nos enfrentamos a una temporada 2020/21 en la que puede pasar de todo...

No tengo ganas de hablar de la temporada, ni de nada... Me da exactamente lo mismo lo que pase y lo que hagan porque lo importante es la salud. Nos quedamos ahí y si no tenemos que volver a jugar a balonmano, pues no jugamos. Esta situación nos ha tocado vivirla a nosotros, pero no somos una excepción. Solo hay que mirar la cantidad de gente que se está quedando sin trabajo; sin explicaciones porque les dicen que han sido contactos de un positivo, no directamente positivos. Y luego resulta que esos positivos no son nada porque ninguno de nosotros tiene síntomas de nada.

Con estos 10 días de cuarentena obligatoria, la preparación del equipo retrocederá necesariamente. Será una vuelta atrás en el trabajo ya realizado...

No vale para nada todo lo que has hecho. Diez días de parón en los que el trabajo físico desaparece porque no se puede salir de casa y a ver cómo están anímicamente esos jugadores. ¿Cómo motivas tú a esos jugadores que tenían toda la ilusión del mundo y, quizás la oportunidad de sus vidas y que por un falso positivo se les ha ido de las manos y ni les dejan competir?