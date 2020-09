El batacazo de la eliminación por incomparecencia en la competición europea aún escuece, y mucho, en el Balonmano Benidorm. El club alicantino estudia presentar una demanda por daños y perjuicios contra la Conselleria de Sanidad por no autorizarle a viajar a Viena para disputar el partido de vuelta de la EHF European League y obligarle a guardar 10 días de cuarentena por seis casos de covid-19 declarados el pasado viernes, pero que un día después resultaron negativos en dos nuevas pruebas serológicas y de PCR. El club benidormense, que prepara un recurso contra la decisión de la Federación Europea de Balonmano (EHF por sus siglas en inglés), recibió ayer el respaldo expreso del presidente de la Federación Española, Francisco Blázquez, y de la Asociación de Jugadores de Balonmano (AJBM).

«Hemos pasado muchos más test y pruebas que los dirigentes políticos y que la mayoría de la población, ocho en el último mes, pero eso no le ha parecido suficiente a la Conselleria de Sanidad, por lo que barajamos la posibilidad de demandar por daños y perjuicios a la persona que nos impidió viajar a Viena cuando ningún miembro de la expedición tenía síntoma alguno de la enfermedad», indicó ayer el presidente del BM Benidorm, Javier Abínzano, aún en estado de «shock» por la sucesión de acontecimientos en lo que se presentaba como la oportunidad histórica del estreno europeo del club.

Con todo, y pese a la indignación reinante en el club por la «intransigencia» de Sanidad, Abínzano recalca que no quiere entrar en disputas políticas, «sino en la búsqueda de soluciones» para intentar desatascar el problema, «primero en casa, en nuestro país, y posteriormente ante el organismo europeo». En esta línea, el BM Benidorm intenta convencer a las autoridades sanitarias de que, con los resultados de las últimas pruebas epidemiológicas y las nuevas que se puedan practicar, es factible levantar el confinamiento de la plantilla y el cuerpo técnico antes del próximo viernes para que el equipo pueda disputar la próxima semana su partido de Liga Asobal o la vuelta de la EHF en Viena si consiguen revocar la decisión de la Federación Europea. En todo caso, el equipo necesita un mínimo de siete días para volver a competir, según marca el reglamento de la Federación para prevenir lesiones tras un período prolongado de inactividad.

Al mismo tiempo que intenta resolver el escollo de la cuarentena ordenada por la Conselleria de Sanidad, el club trabaja en la presentación de un recurso contra su eliminación en la competición europea después de haber ganado por 34-31 en el partido de ida en el Palau l'Illa el pasado día 22. En este recurso, el Benidorm cuenta con el respaldo de los servicios jurídicos de la Federación Española, cuyo presidente, Francisco Blázquez calificó ayer de «incomprensible» la decisión del comité de competiciones de la EHF, «ya que el Balonmano Benidorm ha mostrado en todo momento predisposición y ha ofrecido alternativas para viajar y participar en la eliminatoria de la European League».

El club alicantino basará su alegato contra su eliminación por incomparecencia en el hecho de que el protocolo sanitario específico sobre el covid de la Federación Europea no contempla «en ningún caso» la suspensión o eliminación del equipo afectado, sino el aislamiento de los casos positivos, según fuentes del BM Benidorm. En segundo lugar, el recurso recalcará la prevalencia de la normativa sanitaria española sobre el protocolo de la EHF para subrayar que el equipo no se negó a viajar a Viena en ningún momento, sino que fueron las autoridades de la Comunidad Valenciana las que se lo impidieron. «No es incomparecencia, sino que nos obligan a cumplir la ley que prevalece en estos casos, según la propia EHF», indicó Abínzano. «¿Por qué tienes que castigar a un equipo por cumplir la ley? No puedo saltarme las normas y que me detengan y encarcelen cuando vuelva a España», añadió.

El club benidormense planteará a la Federación Europea que el partido de vuelta en Viena se pueda jugar, incluso, la próxima semana si fuera necesario y se levanta su confinamiento porque podría aplazar el partido de Liga Asobal que debe disputar en la cancha del BM Nava, fijado inicialmente para el 10 de octubre.

El Benidorm planteará también a la EHF que ese partido se pueda disputar el 13 de octubre. El sorteo de la fase de grupos de la European League se realizará mañana, pero la competición comenzará el 20 de octubre, por lo que el club alicantino entiende que no supondría mayor perjuicio incluir en el bombo al ganador pendiente de su eliminatoria.