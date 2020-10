El Intercity busca repetir su idilio con la Copa del Rey, una competición en la que debutó el pasado curso y en la que se cruzó con el rey de Copas, un Athletic Club que eliminó a los de Sant Joan en el Martínez Valero.

El club que preside Salvador Martí decidió inscribirse este verano a la fase autonómica de la Copa Federación y esta semana se proclamó campeón de la misma. Ahora tiene por delante tres eliminatorias a un solo partido en la fase nacional; si las pasa, tendrá billete para la próxima edición de la Copa del Rey.

El Hércules decidió no participar en la Copa RFEF por no juntar demasiados partidos en su inicio liguero en Segunda B, a sabiendas de que podría conseguir un billete para el torneo del KO. La importancia que le da el club alicantino a empezar con buen pie esta competición tan corta como la nueva Segunda B y el hecho de no poder hacer caja con un rival de Primera porque apenas se podrá meter gente en los estadios terminó por decantar la balanza.

El Intercity, en un formato novedoso organizado por la Federación Valenciana, se impuso en un triangular en el que los partidos duraban 45 minutos. El torneo se disputó en el Guillermo Olagüe de Gandía y los de Sant Joan se impusieron en el primer partido contra el Alzira con goles de Piquero, Cristian Herrera y Andy Escudero.

En el segundo encuentro el Villajoyosa ganó al Alzira y en el tercero el Intercity empató con los jonenses. Tras proclamarse ganador, el club que dirige Miguel Ángel Martínez disputará los 1/16 de la fase nacional el 10 de octubre. Los octavos serán el 22 y los cuartos de final, el 29 de este mes.

Los equipos que lleguen a semifinales de la Copa Federación ya tendrán billete para la primera ronda de la edición 20-21 de una Copa del Rey a la que todavía le falta decidir campeón de la 19-20, en la que Athletic y Real Sociedad llegaron a la final.