El Alcoyano no se pronuncia hasta que lo haga la Federación. La entidad blanquiazul aguarda a un más que previsible aplazamiento del primer partido de Liga ante el Hércules en El Collao tras los dos positivos detectados en su rival. El club trabaja con normalidad y a su ritmo con todo lo que tenía preparado en su regreso a la Segunda División B. Hasta que no le digan lo contrario, el Alcoyano sigue con su plan de acción.

De momento, el Deportivo está centrado en su partido de esta tarde (19.00) en El Collao ante el Yeclano que servirá para presentar el nuevo proyecto del equipo que entrena Vicente Parras.

Para este partido, Sanitat ha puesto un límite de 1.000 personas. Esa cifra es la que aplica el protocolo del Consejo Superior de Deportes (CSD) y de momento no ha variado en ninguna petición para partidos de fútbol al aire libre en todo el país. La restricción no depende del aforo que tenga el estadio. Sin ir más lejos, el estadio de El Sardinero, con capacidad de 22.222 espectadores, acogió un partido contra el Athletic hace dos semanas y la cifra permitida fueron también de unas 1.000 personas.

El Alcoyano ya paró en seco la campaña de abonos por el mismo motivo y solo permitió hacerse socio a un millar de personas ante la incertidumbre sobre los aforos. El club de El Collao decidió bloquear la venta de abonos porque intuía que no podrían entrar más de 1.000 personas a cada partido y quiso evitar tener que devolver el importe de los abonos que no pudiesen entrar a El Collao. El Alcoyano tiene lista de espera de los aficionados que no han podido renovar el carnet.

El Alcoyano cerró el mercado de fichajes con dos nuevas incorporaciones. El primero de ellos se trata del extremo derecho que jugó en el Deportivo en la temporada 2018/2019 con la camiseta blanquiazul, Alberto Rubio, mientras que el segundo fue Mourad, que llega cedido por el Elche y su posición en el campo es delantero centro. De 22 años, participó el pasado campeonato en dos partidos de Liga, ante Las Palmas y Sporting de Gijón, y en la Copa del Rey en los tres partidos disputados, anotando dos tantos.

El atacante marroquí podría debutar esta tarde ante el Yeclano. Es un jugador de calidad que refuerza de forma considerable a un equipo que recupera la categoría que perdió.

El Alcoyano afronta un amistoso que iba a ser el último, pero tras el más que posible aplazamiento del partido ante el Hércules el conjunto de Vicente Parras, podría buscar un nuevo partido para ultimar su preparación de cara al inicio de la competición.