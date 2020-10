Agustinos sigue en lo alto de clasificación junto a Levante Marni y Puerto Sagunto B tras conseguir su segunda victoria consecutiva en Murcia en un partido que se decidió en los instantes finales. Pese a la victoria, Iñaki Pérez no acabó satisfecho con la imagen de su equipo y espera corregir los errores durante la semana. El UCAM plantó cara desde el principio y se fue el descanso con victoria (12-11). Los alicantinos reaccionaron un gran Calderón, que acabó jugando pese a ser duda, para conseguir ventajas tras el descanso. Pero el UCAM no se rendía y a punto estuvo de sorprender a su rival cuando se quedó con un jugador menos y le metió en el susto en el cuerpo en los instantes finales. Pero Agustinos reaccionó bien y acabó llevándose una importante victoria. Una de las notas más destacadas fue el debut de Hugo Ponce, juvenil de segundo año, con el primer equipo. Carlos Carballo también se desplazó pero no llegó a jugar. Agustinos recibirá el sábado al Torrevieja en La Catedral (19.00).

Ficha técnica:

23 -UCAM: Rodríguez (3), Muñoz (2), Sánchez Parra (1), Martínez (5), Ortin (2), Pérez, Javier Martínez (1), Alberto Pérez (6), Pagan (1), Torregrosa, Abarca, González, Ruiz y Manuel Rodríguez (2)

26 – Agustinos: Vázquez, Cabanas (1), Aarón González (5), Lombardi (1), Aitor García (4), Cerrotta (3), Osorio, Mihail, Bernabéu, Borja Gabriel, Calderón (6), Carballo, Gabriel Navarro, Hugo Ponce, Santiago Laredo (3) y Jorge Laredo (3)

Árbitros: Jorge Batanero y Marcos Domínguez

Parciales: 1-1, 2-5, 4-6, 6-8, 9-8, 12-11, 13-14, 16-16, 17-18, 19-21, 22-24, 23-26

Pabellón: San Basilio