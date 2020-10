El HLA Alicante tendrá 500 personas presentes en el primer partido de liga en el Pedro Ferrándiz ante ICG Força Lleida el viernes 23 de octubre a las 20:45h. El club volvió a solicitar un aforo de 1.300 personas que Sanidad no aceptó y limitó otra vez a 400 personas de público más un centenar en el que se incluyen plantillas, árbitros y otros agentes del encuentro. No obstante, en vistas de que a otros clubes de la Comunidad se le has permitido llegar a cifras que marca el CSD, La Fundación Lucentum volvió a ponerse en contacto con la Conselleria de Sanidad para reclamar llegar, al menos, a las 500 personas que marca el CSD.

Así pues, y tras el primer partido del Lucentum este domingo en Girona, el club alicantino abrirá la taquilla para el segundo encuentro del curso, el primero en Alicante. Desde el próximo lunes 19 de octubre a partir de las 10h y hasta las 24h del mismo lunes estará abierta la tienda online para la compra de entradas a coste 0 para el primer partido de liga, contra el Lleida, que disputará el HLA Alicante en el Pedro Ferrándiz.

Durante el lunes 19 de octubre serán los abonados que optaron por la opción B (donación al club) los que podrán acceder a la reserva de su asiento. A partir del martes, el sistema se abre a todos los abonados. De esta manera, como explicamos en el momento del lanzamiento de la campaña, mantenemos la prioridad para los abonados de la opción C y garantizamos mayor tiempo de reserva de entradas para la totalidad de los abonados.

Para reservar los asientos para el partido, los abonados deberán acceder con su usuario y contraseña en la siguiente dirección: http://venta.fundacionlucentum.t2v.com/

El club recalca que "es importante" recordar que las entradas son a coste cero y se deberán presentar a la entrada del pabellón. La compra de esa entrada implica una declaración de responsabilidad detallada en la propia entrada. Para entrar en el sistema el usuario que le dio a cada abonado es nombre y apellido todo junto (ejemplo: justinpitts) y la contraseña es el DNI con la letra en minúscula. Tras la compra de la entrada a coste cero el sistema enviará un mail a la dirección de correo electrónico del abonado con la entrada.

Los asientos disponibles estarán marcados con pegatinas indicativas de que esos asientos se pueden utilizar. Las entradas son nominales y no se pueden ceder o regalar, así como no estará permitido cambiar de asiento o utilizar una localidad que no te pertenece según tu entrada. Cada entrada llevará impreso un horario recomendado para el acceso del pabellón. Los intervalos de acceso serán cada 20 minutos y estarán asignados en función del momento de reserva de la entrada. Desde el club rogamos que se respeten en la mayoría de lo posible esas recomendaciones de horarios para tener un acceso más ágil.

Todas aquellas personas que convivan en el mismo domicilio podrán sentarse juntos, según marca la normativa. Como protocolo, el club preguntará a todas aquellas personas que se sienten juntas si son convivientes o no para garantizar cumplir toda la normativa que marca Sanidad