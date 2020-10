Agustinos sigue en lo alto de clasificación junto a Levante Marni y Puerto Sagunto B tras conseguir su tercera victoria consecutiva en La Catedral en un partido que se decidió en un gran segunda parte de los alicantinos. El conjunto de Iñaki Pérez era consciente de la exigencia del encuentro y a base de intensidad y defensa solventó un partido que se comenzó a decidir a partir del minuto 40. Álvaro Cabanas fue uno de los más destacados del partido con seis goles y un gran trabajo. Otra de las notas destacadas del encuentro fue el debut en el primer equipo de Gonzalo Reinante y Carlos Carballo.

Los canteranos tuvieron el premio al esfuerzo con sus primeros minutos en Primera Nacional. Iñaki Pérez se mostró muy satisfecho por el partido realizado: “Hemos hecho una defensa super intensa para poder contrarrestar el nivel del Torrevieja, que es uno de los mejores equipos de la categoría”, señaló el técnico de Agustinos. “La clave ha sido nuestro éxito defensivo. En ataque estuvimos bien aunque no brillantes, pero corrimos muy bien. Somos un equipo, no bajamos el pistón, las segundas espadas nos están dando unas rotaciones buenísimas y el nivel de juego no baja. Somos el rodillo tricolor”, afirmó Iñaki.