No ha pasado el tiempo para el Lucentum. Los más de siete meses que han transcurrido sin competición por el covid no han hecho olvidar al equipo alicantino sus señas de identidad. Mantiene el mismo espíritu que antes de la pandemia cuando marchaba imparable con nueve victorias consecutivas y mucha hambre de baloncesto. Por lo visto en Girona, el HLA va a seguir siendo un equipo muy complicado de ganar con un Pedro Rivero igual o más exigente que cuando le cortaron las alas al bravo conjunto alicantino. Pitts, Llompart, la defensa, las rotaciones, la solidaridad entre los jugadores...son algunas de las claves que definen el nuevo proyecto.

Pitts, insaciable

El base mantiene la puntería y la habilidad de siempre

27 puntos en su primer partido de la temporada. Pitts regresa en plena forma siendo el jugador más decisivo del equipo. El base norteamericano es pura magia, puro talento. Ha sido uno de los jugadores más determinantes del HLA Alicante en las últimas temporadas y uno de los más apreciados por la afición. En la pasada campaña disputó una media de veinticinco minutos por encuentro y fue uno de los líderes anotadores de la liga con una media de 15,2 puntos. En su estreno, se convirtió en el MVP de la jornada. Por si había alguna duda de cómo llegaba a Alicante después de los meses del coronavirus.

LLompart, incombustible

La prolongación de Rivero en la pista: veteranía, orden y talento

Fue el protagonista de los primeros minutos del HLA en la presente competición. Nueve puntos en el primer cuarto para impulsar a su equipo ante el peligroso Girona. 13 puntos , 7 rebotes y 3 asistencias fueron sus números en el estreno. Está en forma el capitán lucentino a sus 38 años, decidido a seguir hasta llevar al equipo a la ACB. Llompart disputó la pasada temporada una media de 23,5 minutos por partido, en los que anotó un promedio de 7,4 puntos. Además, el balear finalizó la competición como máximo asistente del campeonato con 5,9 por partido. Todo apunta a que el base va a seguir por el mismo camino. Máxima profesionalidad.

Defensa al límite

Una de las señas de identidad más claras del HLA

Pedro Rivero lo tiene claro: la defensa no se negocia. Es lo que ha inculcado a los jugadores nuevos que tiene bajo a sus órdenes por primera vez, ya que los antiguos lo tienen bien aprendido. Con el técnico segoviano no se juega. Es la principal característica de este Lucentum, defensa al límite como bien queda reflejado en Chumi Ortega, la gran pesadilla para los rivales. Rivero tiene claro que sin defensa no hay nada que hacer en una categoría tan competitiva como la LEB Oro. El Girona tuvo serios problemas para jugar con fluidez, especialmente en los momentos decisivos del partido en los que los catalanes se vieron maniatados por el poder defensivo del HLA. Es sin duda uno de los puntos más fuertes del equipo.

Gjuroski apunta alto

El ala-pívot macedonio va a ser una pieza clave del equipo

Stojan Gjuroski va a dar noches de gloria al HLA. El ala-pívot macedonio apunta a convertirse en una pieza fundamental en el equipo alicantino. Ante el Girona no estuvo acertado en el triple y falló los cuatro que tiró, pero su desparpajo le va a dar mucho al Lucentum. El jugador balcánico es valiente y en pretemporada ya demostró su calidad. No debutó a su mejor nivel pero sin duda será uno de los jugadores a tener en cuenta en la LEB Oro.

Urtasun, un seguro

El escolta navarro es fundamental en el perímetro

Txemi Urtasun es un arma segura. A sus 36 años aporta mucho al HLA. Ante el Girona anotó 14 puntos sin ser uno de sus días más brillantes. Su regularidad y su capacidad asociativa con Llompart le otorgan un plus. Cuenta con una extensa trayectoria en ACB en la que ha disputado más de 300 partidos repartidos en 12 cursos en la máxima categoría del baloncesto español, entre los que destaca su experiencia en Alicante hace una década donde coincidió con Llompart. Durante su carrera ACB ha firmado una media de 8,2 puntos y 6,3 de valoración. Excelente jugador.

Rivero, la clave

El técnico ha devuelto la ilusión al entorno lucentino

El Lucentum es ahora mismo lo que es gracias a Pedro Rivero. El técnico segoviano lleva años inculcando sus valores al equipo incluso cuando era jugador. Su exigencia y sus ideas claras calan en la plantilla año tras año de forma que el equipo tiene claro qué hacer en todo momento. Ha configurado el grupo a su gusto comenzando por los dos mejores bases de la categoría. La marcha de Bamba Fall fue un varapalo que se ha intentado suplir con otro estilo de pívots, aunque todavía es pronto para valorar.

El año de galán

El pívot está creciendo temporada tras temporada

Alejandro Galán afronta su tercera temporada consecutiva en Alicante. El pívot está creciendo en el HLA y ante el Girona fue uno de los jugadores más importantes en los minutos finales con un tapón decisivo. No se prodigó en rebote pero es de los jugadores que dan la cara cuando se está decidiendo el choque. Rivero siempre apostó por él. Es fundamental en la pintura.