El HLA Alicante sigue sin perder en partido oficial en 2020. Ni el covid ha cambiado al equipo alicantino que mantiene la misma fortaleza que hace siete meses cuando se paró de forma abrupta la competición. Pitts volvió a ser decisivo junto a la gran defensa de los lucentinos en los instantes decisivos del choque. Llompart estuvo magistral, principalmente en los primeros compases del encuentro en los que tiró de experiencia y acierto para dar las primeras ventajas a su equipo. Siempre en el lugar adecuado. 13 puntos y 7 rebotes fue su gran aportación numérica. Demasiadas pérdidas, cuatro, pero perdonable en el primer partido de la temporada. Entre los dos bases, 48 de valoración. Sin duda, el HLA tiene los mejores directores de juego de la competición y no han tardado en comenzar su recital.

También fue clave en la victoria la actuación de Alejandro Galán en los últimos minutos, sobre todo en los momentos en los que con cada balón el equipo se jugaba ganar o perder. El pívot va creciendo y esta temporada puede ser la suya.

Fue un partido tremendamente duro y complicado ante un buen rival y en una cancha en la que va a ser muy difícil ganar. Los alicantinos llegaron a tener una ventaja de 11 puntos en varias fases del segundo cuarto, pero los catalanes reaccionaron y aprovecharon las excesivas pérdidas de balón de los alicantinos. Pitts puso de nuevo las cosas en su sitio y llevó al HLA por el camino correcto con penetraciones, con tiro exterior... con su habitual recital y su singular magia que conserva siete meses después.

A partir del tercer cuarto el encuentro aumentó en emoción y la igualdad se mantuvo con minutos de dominio alterno. Un triple desde el medio campo de Pitts puso la rúbrica al tercer acto. En los últimos minutos pudo pasar cualquier cosa pero la defensa del equipo de Pedro Rivero se impuso al ataque del Girona para conseguir la primera victoria de la temporada. Gran partido de los bases lucentinos. El base norteamericano acabó con 27 de valoración después de anotar cuatro triples y repartir cuatro asistencias. Acabó eliminado por personales y sentado en el banquillo los últimos tres minutos, algo inaudito en el jugador del HLA.

El conjunto alicantino impuso su ritmo desde el inicio de partido y dispuso de las primeras ventajas del partido. A falta de 7:57 para llegar al descanso, Txemi Urtasun anotó una buena bandeja para poner el +11. Sería nuevamente Urtasun, esta vez desde el TL, quien pondría la máxima diferencia del partido con el 21 a 33. Fue entonces cuando la dinámica del encuentro cambió y Bàsquet Girona apretó y consguió que el HLA Alicante perdiera varios balones para poder acercarse en el marcador.

No obstante, Justin Pitts apareció en el partido y demostró que eso de meter canastas no se le ha olvidado después de tantos meses sin competición. A falta de 28 segundos para llegar al descanso, una dudosa antideportiva de Justin Pitts propició que Bàsquet Girona obtuviera la primera ventaja del partido. Sin embargo, Pitts no estaba por la labor de marcharse al vestuario por debajo en el marcador y con un triple desde del centro del campo puso el 42 a 44 con el que se llegó al descanso.

Tras la reanudación el partido fue mucho más parejo. Gjuroski con 4 puntos seguidos aumentó la ventaja del HLA Alicante hasta e +6 con el que se iba desarrollar la segunda mitad. Con un Justin Pitts excelso en el tiro, los de Rivero mandaron en el marcador sin llegar a romper el partido. Por su parte, Bàsquet Girona no le perdió la cara al partido y vendió muy cara la derrota.

Pitts, eliminado por faltas, se tuvo que marchar al banquillo cuando estaba en 27 puntos anotados y el HLA Alicante perdió a su referencia ofensiva. Sin embargo, lo que para otros podía ser un problema para el HLA Alicante no lo sería. Apareció la experiencia y el saber jugar los momentos calientes de partido para amarrar la primera victoria del año. Rafa Huertas provocó una falta en ataque de Busquets que fue clave para los catalanes no se acercaran en el marcador. Llompart desde el tiro libre puso el 77 a 83 y le dio la puntilla al partido.

El viernes espera el Lleida en el Pedro Ferrándiz.