Formado en la cantera franjiverde, a sus 30 años está disfrutando del mejor momento de su carrera.

Vaya año 2020 que lleva a pesar de la pandemia

Sí. Está siendo un año atípico, pero a nivel profesional y personal es increíble. En marzo nació mi segunda hija y he podido lograr el ascenso y jugar en Primera División con el Elche que, como dije, era la guinda a mi carrera.

¿Se imaginaba cuando fichó hace tres años en Segunda B que iba a tener tantos éxitos?

Para nada. Uno siempre llega con la máxima ilusión y el objetivo era ascender a Segunda. Pero en muy poco tiempo hemos subido a Segunda y a Primera. No puedo pedir más en tampoco tiempo y nunca lo hubiera imaginado.

El pasado domingo en Vitoria alcanzó su partido número cien con la camiseta franjiverde...

Así es. Cuando llegué del Albacete me costó tener continuidad porque arrastraba una lesión y mi cuerpo no estaba acostumbrado a competir tanto. En las dos últimas temporadas me están respetando las lesiones y eso me ha permitido coger confianza y continuidad.

A sus 30 años, ¿ está en el mejor momento de su carrera?

Por supuesto. En las últimas entrevistas que me han hecho siempre he dicho que me encontraba en mi mejor momento y cada vez estoy mejor. Eso significa que tanto el club como yo estamos evolucionando.

Es de Crevillent, salió de la cantera franjiverde, ¿volver y jugar en Primera el Elche es un sueño?

Sí, es algo que hace tres años no podía ni imaginar. Además, el equipo está respondiendo y está jugando bien.

¿Qué diferencias está encontrando en Primera División?

Sobre todo en el ritmo y en la difinición. En Segunda B y en Segunda te puedes equivocar alguna vez, pero en Primera, cuando te equivocas, los rivales no te perdonan y no hay margen para el error.

¿Le sorprende tener que jugar como carrilero?

Los que llevamos más años en el vestuario lo comentamos entre bromas: Quién nos iba a decir que tanto Fidel como yo íbamos a terminar jugando en Primera y de carrileros. Es una posición en la que me encuentro a gusto, sobre todo cuando el equipo tiene la posesión del balón, aunque también hay que sacrificarse en defensa. La verdad es que estoy muy cómodo.

¿Se ve en el final de su carrera jugando en esa posición?

Yo estoy a disposición del míster. Me da igual jugar de carrilero, de extremo y hasta de portero. Lo importante es sumar para el equipo.

¿Qué diferencias ve entre Pacheta y Almirón?

A Pacheta le tengo que estar muy agradecido porque me dio la continuidad que necesitaba. Pero esto es fútbol y hay cambios. Lo importante es el club. Los jugadores y los entrenadores pasaremos y lo que se queda es el club. Son dos técnicos con personalidades distintas. Pacheta era muy cercano y hablaba mucho con los jugadores. Almirón es más reservado, pero cuando tiene que decir las cosas también lo hace.

¿Cómo es el nuevo cuerpo técnico?

Al míster le encanta ver partidos de todo el mundo. En los entrenamientos quien lleva más la pauta es «El Profe» (Diego Osses, el preparador físico), pero el míster está siempre observando, haciendo correcciones y es muy atento a la hora de corregir y mejorar.

Han llegado muchos argentinos. ¿Cómo se están adaptando a la plantilla?

Muy bien. Se están integrando, son muy cercanos y desde el primer día se han unido a la causa. Hay un grupo unido, muchos acaban de llegar, pero contamos con un equipo muy completo y muy bueno.

¿Teme que se forme clan argentino y rompa la buena armonía del vestuario, que ha sido una de las claves de los últimos éxitos?

No creo. Es complicado cuando llega mucha gente nueva y de otras nacionalidades. Pero estamos el grupo del año pasado, que es muy fuerte y les estamos enseñando a ir por el camino adecuado. Es cierto que los éxitos de las temporadas anteriores fueron fruto de un gran vestuario, pero los chicos que han venido son espectaculares y estamos todos muy unidos.

¿Se esperaba un comienzo de Liga tan bueno?

Las cosas están yendo muy bien. Pero la Liga es muy larga y esto es Primera. Si despegamos los pies del suelo, a las primeras de cambio nos ponen en nuestro sitio. No hay que olvidar de dónde venimos y tenemos que dar el máximo en cada entrenamiento y en cada partido para sumar los máximos puntos posibles.

De momento ya han sumado dos victorias ante dos rivales directos (Eibar y Alavés)...

Sí y en su casa. Eso es importante para el gol-average particular. Pero insisto en que esto es Primera y no podemos pensar en lo que hicimos la semana pasada y en el partido anterior. Ahora viene el Valencia, que es un gran rival y seguro que nos va a poner las cosas difíciles.

¿Quizás es el mejor momento para enfrentarse al Valencia?

No es el Valencia de otras temporadas, pero cuenta con grandes jugadores. Nosotros tenemos que seguir mejorando y sumar el primer triunfo en el Martínez Valero.