Mientras el reducido margen de error de la Liga de Campeones lo presiona con un partido crucial en el Wanda Metropolitano, el Atlético de Madrid aún aguarda "el puro talento" de Joao Félix, previsiblemente de vuelta al once, en una encrucijada casi constante y ante una revancha pendiente contra el Salzburgo, cuando perdió la final de la Champions juvenil en 2017.

480 días después del anuncio de su fichaje, con aquel vídeo en el Museo del Prado de Madrid, tras 42 partidos oficiales de rojiblanco, 32 de titular, ocho sólo completos y diez goles, y justo un mes de su sensacional puesta en escena en esta temporada contra el Granada, el atacante portugués ni ha sido tan determinante en el juego ni tan incontestable en la definición como se intuía cuando llegó al club.

Ha sido la mitad de Joao Félix. En el Benfica promedió 0,46 goles por partido, cuando su fantástica irrupción atrajo el interés de toda Europa por un chico de tan solo 19 años -el próximo 11 de noviembre cumplirá 21-. En el Atlético, nada más un 0,23, mientras se mueve bajo la duda, entre una cantidad excesiva de altibajos.

Todavía no ha mostrado todo el esplendor que se le presupone a su fútbol, a día de hoy no es todo lo titular que se preveía -o como lo era al principio de su nueva aventura en Madrid- y la competencia crece en el ataque, sobre todo con Marcos Llorente, goleador y jugador clave en el último triunfo contra el Betis (2-0), en la misma medida que decae su condición de indiscutible en el once.

Ya no lo es tanto Joao Félix desde hace tiempo. No hay mejor prueba que su doble suplencia en los últimos tres partidos oficiales, interrumpida por su decepcionante primer tiempo contra el Bayern Múnich, entre los señalados en el primer gol alemán, que reviven cuando fue relegado al banquillo el pasado curso ante el Leipzig, en cuartos de final de la Champions, o el Barcelona.

Este martes se espera su titularidad, reencontrado con el Salzburgo, que privó el 24 de abril de 2017 a Joao -entonces con 17 años- y al Benfica de la 'Champions' juvenil en la final (1-2). Uno de los tantos de la remontada lo marcó Patson Daka, referencia goleadora actual del líder austríaco: 39 tantos en sus últimos 55 duelos. Y en esta temporada, doce dianas en diez encuentros.

A falta del entrenamiento vespertino, además de Joao Félix, bien por la izquierda o bien de segunda punta, en el once de Simeone también se espera a los atacantes Luis Suárez, Marcos Llorente y Ángel Correa; a los medios centros Koke Resurrección y Héctor Herrera o Lucas Torreira; a los defensas Kieran Trippier, Stefan Savic, Felipe Monteiro y Renan Lodi; y al portero Jan Oblak. Es seria duda Saúl Ñíguez y son bajas Diego Costa, Sime Vrsaljko y Yannick Carrasco, lesionado muscularmente en el duelo del sábado.

Derrotado en cuatro de sus últimos siete partidos europeos, cuando sólo había caído en tres de los 25 anteriores, e invicto en sus últimos 16 duelos en casa, de los que ganó doce -no pierde como local desde 0-1 del 1 de diciembre de 2019 ante el Barcelona-, el partido también propone una encrucijada para el Atlético, que asume la transcendencia de un duelo que le mostrará de una manera u otra, nunca definitivamente, cuánta distancia le separa del único camino asumible para el conjunto rojiblanco, la clasificación a los octavos de final, con la presión que supone el último 4-0 contra el Bayern.

La derrota del miércoles contra el campeón de Europa, quizá acogida con demasiado conformismo por el propio Atlético, le mostró una realidad que ya desprendía el poderoso ataque alemán: la primera posición exigirá un nivel superlativo del equipo rojiblanco, que por ahora no está para tanto, aunque sí como mínimo debe ser segundo.

En ello incide el enfrentamiento de este martes, crucial en ese sentido porque lo expone contra otro aspirante a ese puesto, el Salzburgo, que llega con sus jugadores descansados después de las rotaciones que introdujo el técnico estadounidense Jesse Marsch en el partido del sábado con el Austria de Viena, al que venció 0-2.

La victoria a domicilio de los "toros rojos" fue la quinta en cinco jornadas de liga y asentó al equipo como líder de la Bundesliga. El equipo, muy joven y con algunos futbolistas notables, tiene una gran confianza, aunque la escasa experiencia europea de algunos jugadores puede ser una ventaja para su rival.

"El Atlético está bajo cierta presión después del primer partido y van a querer hacérnoslo sentir. Tenemos que seguir jugando de forma valiente, hacer nuestro fútbol y actuar con confianza. Eso nos dará la oportunidad de jugar bien contra un equipo tan potente", declaró Marsch.

El técnico elogió a Luis Suárez, goleador cuatro veces en los seis partidos que ha disputado ya con el Atlético, y advirtió de que es el principal peligro para su defensa. "Prepararse para Suárez es muy, muy difícil. Se mueve de manera tan diferente en el área y es increíblemente inteligente", resumió.

El Salzburgo acude a Madrid solo con la baja por lesión del centrocampista Antoine Bernede, así que podrá contar con sus jugadores titulares habituales.

Entre ellos destaca el internacional húngaro de 20 años Dominik Szoboszlai, que lidera la creación ofensiva de su equipo junto al veterano internacional austríaco Zlatko Junuzovic. A ellos se unen dos delanteros muy veloces y verticales: Patson Daka y Sekou Koita. El principal defecto del Salzburgo -que suele hacer un fútbol ofensivo- es cierto desorden táctico y problemas defensivos, como el repliegue tras perder la pelota.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Lodi; Correa, Herrera, Koke, Joao Félix; Marcos Llorente y Luis Suárez.

Salzburgo: Cican Stankovic; Andreas Ulmer, André Ramalho, Maximilian Wöber, Albert Vallci; Dominik Szoboszlai, Zlatko Junuzovic, Enock Mwepu, Mohamed Camara; Patson Daka y Sekou Koita.

Árbitro: Ovidiu Hategan (Rumanía).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Hora: 21.00.