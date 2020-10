El Intercity no se halla. El conjunto de Sant Joan no termina de encontrar su sitio en esta 20-21 que no espera a nadie por su brevedad. El ambicioso equipo confeccionado con el objetivo de ascender de categoría perdió (2-1) ayer en Cox, momentánea casa del Ilicitano, que supo aprovechar sus oportunidades para llevarse los tres puntos.

El filial del Elche se adelantó en el marcador con un gol de Raúl, aunque Cristian Herrera supo igualar la contienda pocos minutos después. También en la primera parte se firmaría el gol de la victoria, obra de Hugo Esteban en el minuto 40.

El Intercity de Miguel Ángel Martínez ha sumado un punto de seis en esta Liga después de quedarse a las puertas del ascenso a Segunda B el pasado curso, en una eliminatoria contra el Alcoyano. Además, hace unas semanas también perdió sus opciones para disputar la próxima Copa del Rey tras caer eliminado en la fase nacional de la Copa Federación.

Esta semana el Intercity Sant Joan recibirá en el Polideportivo Municipal al Novelda, actual farolillo rojo de la Liga. El Ilicitano, por su parte, irá a Benigànim a tratar de seguir con su buen momento de forma.

En el otro subgrupo del grupo sexto de Tercera se suspendió el Villarreal C-Roda por el aislamiento de los futbolistas de los segundos, tras detectarse un positivo por covid-19 en su plantilla. Además, tampoco se pudo disputar el Silla-Paterna por la aparición de un positivo en el equipo visitante. Por el momento, en el grupo valenciano lidera el Recambios Colón, con cuatro puntos en dos jornadas.

En Preferente, el Alicante venció por 0-3 en el Guillermo Olagüe de Gandía y suma cuatro puntos en dos partidos. El cuadro celeste es líder del grupo quinto y este fin de semana recibirá al Fútbol Club Atlético Benidorm. Es una incógnita si el Alicante podrán regresar a Villafranqueza, cuyo césped estaba siendo resembrado.