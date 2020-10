Ilusionados con el proyecto

El atacante espera volver a mostrar el buen nivel que tuvo en Estudiantes de la Plata, que le permitió ser traspasado al Mónaco, por 15 millones de euros, y, posteriormente, al Southampton, por 22.

Por su parte, Koné confía en recuperar la forma física tras una lesión que le tuvo apartado durante tres meses de los terrenos de juego y volver a ser el futbolista que deslumbró en Francia y le llevó al Olympique de Lyon, con el que la temporada pasada jugó la Champions League.

Guido Carrillo, que ha firmado por dos temporadas, señaló que a pesar de que su fichaje se cerró el último día del mercado «veníamos hablando antes». La presencia de Almirón en el banquillo y el «buen proyecto» que le presentaron fueron «determinantes». «Tuve la oportunidad de hablar con el técnico, me gustó el proyecto y consideré que era el lugar apropiado para mejorar».

El nuevo atacante franjiverde aseguró que «hoy más que nunca, estoy convencido de que he tomado la decisión más correcta» después de su «paso en falso por el fútbol inglés», del que recordó que «llegué en un momento complicado del Southampton, el cuerpo técnico que me llevó fue cesado en las primeras jornadas y luego ya no logré afianzarme. Son enseñanzas que uno tiene en su carrera y de las que también aprende». Ahora busca en el Elche «ser el jugador que sé que puedo ser. Espero poder recuperar mi mejor nivel, es un proyecto muy interesante, confío en poder aportar goles, pelea y trabajo para conseguir lo más importante que es el objetivo de la permanencia. Conforme se están dando las cosas confío en que puede ser un año bueno para el equipo y para mí».

Youssouf Koné no ha tenido un buen estreno en el conjunto ilicitano. Los pocos minutos que ha jugado no ha estado a buen nivel y le está costando adaptarse tácticamente a lo que quiere Almirón. «Cuando llegué estaba lejos de mi punto de forma óptimo porque venía de una lesión de tres meses. Las sensaciones son cada vez mejores y, poco a poco, voy cogiendo ritmo y adaptándome. La semana está siendo buena y estoy a disposición del entrenador». El lateral está convencido de que su perfil «se adapta a la Liga española y venir al Elche era lo mejor para mi proyección», comentó.