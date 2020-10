La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicó ayer por la tarde al CSD que ha introducido nuevos mecanismos de refuerzo en su protocolo de actuación para evitar la propagación de la covid-19. La actualización del protocolo recoge que la periodicidad de los test que deben pasar todos los jugadores y jugadoras será semanal siempre que en esa semana haya jornada de competición en Segunda B y Tercera División masculinas; Primera y Segunda, femeninas, y en las dos categorías no profesionales de Fútbol Sala, tanto masculina como femenina. Y serán cada 14 días si hay jornada de competición en Primera Nacional Femenina, Segunda B y Tercera de Fútbol Sala, División de Honor Juvenil de Fútbol y de Fútbol Sala y Liga Nacional Juvenil», enumera el comunicado oficial.

«Precisa, en la misma línea, que cualquier jugador o jugadora que no haya pasado los test obligatorios en esos plazos no podrá disputar un partido oficial de las categorías de ámbito estatal y que si un equipo no se hubiera sometido a los análisis obligatorios, según la secuencia marcada, o no tuviera el número mínimo de jugadores que hubiera pasado las pruebas obligatorias se le dará el partido por perdido», avisa.

Además, la Federación añade que se ha «acordado que todos los equipos que deban disputar partidos de la Copa del Rey contra rivales de Primera y Segunda deberán someter a todos sus integrantes a los correspondientes test con la antelación mínima suficiente que fija el protocolo para los clubes de las Ligas Santander y SmartBank aprobado por LaLiga, que establece que se ejecuten 48 horas antes de cada enfrentamiento.

¿Quién los paga?

«LaLiga, por medio de su proveedor oficial y de común acuerdo con la RFEF, proveerá de los test pertinentes al conjunto de miembros de los equipos que deban disputar dichos encuentros de la Copa del Rey», aclara. Las medidas entrarán en vigor en los días 14 y 15 de noviembre, cuando será obligatorio declarar ante el árbitro el cumplimiento del protocolo para jugar el partido. Hércules, Orihuela, Alcoyano y La Nucía deben someterse a esta medida.

Lo que no detalla el comunicado es qué tipo de test se exigirá, si PCR (la más fiable), prueba serológica (con mayor margen de error, pero más rápida) o de antígenos (a través de la saliva). Esta última reúne tres requisitos fundamentales, tiene un alto grado de acierto en el diagnóstico, es barata y el resultado es casi inmediato.

La proliferación de casos en todas las Comunidades ha obligado a la Federación a elevar el nivel de alerta exigido hasta ahora, que ha evidenciado ser mejorable.