El HLAAlicante se anotó una victoria que parecía imposible y sigue sin perder en 2020. Zohore fue vital en la remontada en su mejor partido con la camiseta lucentina. E l pívot danés dio la vida al Lucentum en un último cuarto glorioso tanto en defensa como en ataque junto a los de siempre: Llompart y Pitts. La victoria se puso más difícil que nunca y el equipo de Pedro Rivero, a remolque durante los tres primeros cuartos, tuvo que remontar 11 puntos de diferencia. Lo que no hizo durante casi todo el partido lo hizo al final cuando llegó la inspiración y la intimidación de Zohore. El Pedro Ferrándiz, sin público, sigue siendo talismán para el Lucentum.

A remolque fue el HLAAlicante durante los dos primeros cuartos. El Palma era muy superior a un Lucentum irreconocible y muy errático en ataque. El conjunto de Pedro Rivero no encontraba su sitio ante un rival muy rápido que no dejaba tiempo a pensar a su rival. Tan solo Llompart permitía seguir dentro del partido a su equipo así como la lucha de Jorge Bilbao bajo el aro. Pero el HLAno era el habitual. Ni mucho menos. Ya en el primer cuarto se dejó constancia de que el partido iba a ser muy difícil. Dos triples de Huertas en los primeros instantes hicieron presagiar algo bueno, pero solo sirvieron para evitar que el Palma se fugara en el marcador nada más empezar. El contraataque del Palma era demoledor y la ventaja se iba ampliando a favor del conjunto balear (9-16). No estaba fino el HLA en ataque y el rebote no era el de las grandes ocasiones pese a la intensa lucha bajo los tableros.

El segundo cuarto tuvo varias fases. Tras ponerse el Palma con la máxima diferencia hasta el momento (13-23), el equipo de Rivero reaccionó de la mano de Pitts y Llompart para firmar un parcial de 10-0 que llegó a igualar el encuentro. Pero el Palma no se rendía y seguía con su filosofía de correr mucho y asfixiar al Lucentum. Esta vez no estaba el público para impulsar al equipo y la reacción definitiva no acababa de llegar. El Palma creía en la victoria y con un 37-41 se llegó al descanso en un Pedro Ferrándiz muy distinto al habitual, sin público.

El tercer cuarto no arrancó de la mejor manera para el Lucentum. El argumento fue una continuación de los dos primeros cuartos y a los tres minutos la ventaja para el Palma ya era de 9 puntos (42-51). Mal el rebote defensivo del HLA y mala defensa. Rivero no tuvo más remedio que pedir tiempo muerto con un más que preocupante 42-53 a falta de seis minutos para finalizar el acto. Demasiado permisivo el Lucentum ante un rival que no estaba dispuesto a perdonar.

Pero los alicantinos no habían dicho su última palabra. Bilbao apretó los dientes, Pitts hacía de las suyas y Llompart devolvía la esperanza al HLA. Un mate de Zohore en la última acción del tercer cuarto dejaba todo por decidir en el último cuarto (63-66).

El mejor Lucentum hizo acto de aparición en el momento más decisivo del partido. Los puntos de Pitts devolvían la luz.

Un triple de Edu Martínez empataba por fin el partido (66-66). Zohore lideraba la gran reacción con siete puntos consecutivos. A falta de 7.52, la igualdad era máxima (71-71). El pívot danés se convertía en la gran pesadilla del Palma y el festival de triples del Lucentum daba la puntilla a un rival que se resistió hasta el final. Los puntos de Pitts, Llompart y Zohore acabaron por derrumbar al Palma. Los baleares lucharon hasta el último instante y apenas tuvo que sufrir el equipo alicantino. El conjunto balear le exigió al máximo pero supo reconducir la situación en los momentos decisivos del partido.