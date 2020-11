Indefenso. Así se siente el canterano del Hércules Víctor Olmedo, cedido al Orihuela por segunda temporada seguida. El lateral sub-23, que aún no ha debutado con su equipo, ha explicado el motivo. Según le han informado desde la Federación, no se ha tramitado su ficha y no se le ha dado de alta en la competición.

Olmedo, que no entiende cómo ha sido posible este error administrativo, reclama a los estamentos deportivos una solución para lo que él entiende que es un simple problema burocrático que le impide entrar en las convocatorias del equipo de la Vega Baja.

El futbolista, ajeno a todo lo ocurrido con su alta federativa, ha explicado públicamente a través de un comunicado su incomprensible situación y ha desvelado que dos días antes del primer partido recibió una llamada en la que se le comunicó que no podía jugar con el Orihuela porque la Federación no había verificado su ficha a tiempo, o sea, antes de que se cerrara el mercado de fichajes el pasado 2 de octubre.

El defensa, que se incorporó a las filas amarillas en los días previos al final de la ventana estival de traspasos, no entiende por qué, tres semanas después, se encuentra en esta situación. «Desde el club me dicen que la Federación no contesta ni a correos, ni a mensajes ni a llamadas, lo que imposibilita que se me tramite mi ficha para poder jugar», acusa.

Olmedo recuerda que se ha perdido un mes de competición por un error que alguien no asume y que no es suyo. «Es inadmisible que cosas como estas ocurran porque aquí los perjudicados somos mi club y yo», lamenta.

Fuentes federativas defienden que la ficha del canterano blanquiazul en el Orihuela está dada de alta el día 5 de octubre, fuera de plazo, por lo que no puede jugar en Segunda División B hasta el día 1 de enero de 2021.