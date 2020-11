Jorge Bilbao: «La lucha por la única plaza a la ACB va a ser una auténtica guerra este año»

17 puntos y 14 rebotes ante el TAU Castellón, su mejor actuación con la camiseta del HLA...

Sí, fue un partido en el que salieron las cosas, apretamos en los dos lados e intentamos ir a por todas, como siempre. En esta ocasión, salió todo mejor y hubo recompensa estadística, pero lo importante es que dimos un arreón al final del primer cuarto y pudimos dominar y tener el partido controlado.

Le salió un partido enorme...

La mentalidad era parar a sus hombres importantes tanto en el pick&roll como en el poste bajo y fuimos sacando cosas positivas. Al final quedó un partido bonito de números, pero lo importante es que nos ayudaron a ganar y ahora toca seguir currando porque nos espera el Huesca el viernes.

El TAU partía como uno de los favoritos y les pasaron por encima...

Fue un partido que cogimos con ganas. Íbamos concienciados después de no haber hecho nuestro mejor partido ante el Palma. Desde el minuto uno dejamos claro que habíamos venido a jugar y así estuvimos durante los 40 minutos. Era un partido importante porque seguramente cuente para la siguiente fase.

¿Cómo vivió la incertidumbre de no saber si se iba a jugar el partido por un posible positivo en el Castellón?

Fue complicado de manejar, pero es la situación en la que nos encontramos. Hasta casi las tres de la tarde no sabíamos si íbamos a jugar. Intentamos preparar todo con la mayor normalidad posible, pero esa situación te puede desconcentrar y hacer perder el ritmo. Es lo que toca, ahora hay que estar preparados para cualquier cosa.

Cuatro de cuatro. ¿Dónde está el secreto?

Estamos trabajando tanto para hoy como para el día de mañana. Estamos construyendo nuestra identidad como equipo, intentamos imponer nuestro ritmo y nuestro juego en cada partido. Solo pensamos en ganar y darle importancia máxima al siguiente partido sin pensar en qué pasará en cinco meses. Ahora lo importante es jugar ante Huesca.

¿Esperaban tener un inicio así?

Sabemos que tenemos un equipo muy completo y muy compacto con mucho talento en todas las posiciones. Gente veterana y con muchas ganas. Sabemos que podemos hacer un año bonito, pero para eso no nos queda otra más que trabajar muy duro y no dar ningún partido por ganado.

Su rendimiento esta yendo de menos a más...

Sí, pero esa es la mentalidad que tengo todos los años. Desde pequeño mi objetivo es ser mejor mañana. Eso viene del trabajo diario, de tratar de hacer mejor las cosas que pueden hacer ganar partidos al equipo. Lo importante es aportar en un equipo ganador y es la mayor de mis preocupaciones.

Los dos últimos partidos los han ganado sin Gjuroski...

Es un pedazo de jugador que nos da muchísimas cosas y es una baja importante, pero si se cae uno tenemos que arrimar el hombro más aún y trabajar para suplirle lo mejor posible. Lo mismo que puede pasar si faltara yo o si faltara otro jugador de otra posición.

También a Jonas Zohore se le está viendo cada vez mejor...

Nunca es fácil llegar a una nueva liga. Estamos los dos trabajando y partiéndonos el lomo para hacernos mejorar el uno al otro, que es como se consigue. Es un jugador con mucho potencial que nos va a dar mucho.

¿Qué le transmite Rivero?

Confianza. Es un entrenador que deja las cosas muy claras. Entiende el baloncesto de una manera muy simple. Este deporte no es tan complicado como algunos quieren hacerlo ver y me aconseja que si hago las cosas como tengo que hacerlas, sin complicarme la liga, y cumplo con mis funciones, el juego te llega. No hay que forzar nada ni intentar hacer más cosas de la cuenta. Estoy muy contento y con mucha confianza.

Será un lujo contar con Llompart y Pitts en el equipo...

Es una maravilla tener a la mejor pareja de bases de la competición en tu equipo. Es una de las razones por las que me atraía venir a jugar a Alicante. Llompart es un auténtico genio, está en un estado de forma pletórico y trabaja como el que más todos los días. Pitts tiene talento a raudales, es una auténtica máquina de anotar y de hacer jugar.

¿Dónde le gustaría llegar con el Lucentum?

Lo más arriba posible. Somos conscientes de que hay que ir pasito a pasito, pero tengo claro que si seguimos haciendo las cosas bien este año puede acabar siendo muy bonito. No tenemos que perder el ritmo pero ser conscientes de que podemos conseguir cosas importantes.

¿El ir líderes lo considera algo circunstancial?

Nuestro primer objetivo es asegurar la plaza para jugar la segunda fase y luchar por el play off de ascenso. Hay equipos muy duros y peleones en este grupo. Hay que acabar lo más arriba posible.

Ahora mismo todos les dan como uno de los máximos candidatos al ascenso...

Eso puede ser así ahora y luego perdemos uno o dos partidos y la gente dice que no somos equipo de play off. Así funciona esto. Tenemos claro que somos un equipo que puede pelear por todo pero tampoco nos perdemos en ello. El ascenso con solo una plaza este año va a ser una auténtica guerra. Hay que estar preparados para luchar por esa plaza cuando toque.

¿Hay algún jugador al que le gustaría parecerse?

Soy un friki del baloncesto y veo muchos partidos. Me gustan jugadores como Felipe Reyes, Piere Oriolà o Nacho Llovet.

¿Cómo se siente jugando sin público?

No es fácil, una de las mejores sensaciones que hay es poder ganar un partido con tu público. También me gusta jugar con la gente en contra, ya que la energía que se transmite es lo mejor del baloncesto, pero estamos en una situación excepcional y tenemos suerte de seguir jugando. Hay que ser conscientes de lo que se puede y de lo que no para esto se acabe lo antes posible.