Una selección española plagada de jugadores poco habituales se adelantó a Países Bajos, gracias al primer gol de Sergio Canales con la absoluta, pero un despiste de la defensa propició que el neerlandés Donny van de Beek igualase al comienzo de la segunda parte.

Luis Enrique aprovechó el amistoso en Amsterdam para realizar pruebas y desplegar un once repleto de novedades y la prueba del doble nueve con Gerard Moreno y Álvaro Morata. El jugador del Juventus rebosó de la confianza que ha mostrado en el Juventus y fue uno de los mejores junto a Marcos Asensio, que desbordó por la banda izquierda.

Rodri y Sergio Canales fueron los únicos que se mantuvieron de titulares respecto al partido contra Ucrania. Volvieron a jugar con la selección, tras muchos meses sin hacerlo, Héctor Bellerín, Íñigo Martínez, Koke Resurrección En la segunda parte, Marcos Llorente hizo su debut con la absoluta.

El portero Unai Simón también se estrenó, jugó los 90 minutos y dejó sensaciones encontradas. Se arriesgó demasiado en la primera parte, cuando España iniciaba el juego desde atrás, y Luuk de Jong estuvo a punto de darle un disgusto. En la segunda mitad, evitó que Países Bajos se adelantase al parar dos disparos de Memphis Depay, siendo la primera salvada espectacular.

Fue un partido entretenido, con los dos equipos presionando arriba cada saque de portería del contrario y en el que España fue de más a menos, pues en la primera parte dio señales de estar mejor físicamente. Los neerlandeses lo intentaron por dentro con el barcelonista Frenkie de Jong y Georginio Wijnaldum, que jugaron solo la primera parte, buscando sin éxito la cabeza del sevillista Luuk de Jong.

El gol de España llegó a los 19 minutos. Morata recibió el balón en el centro del campo, avanzó hacia la portería y le dio un excelente pase a Canales, que dejó atrás a Veltman. El centrocampista del Betis avanzó unos metros y batió a Bizot con un disparo cruzado con la zurda.

Las tornas cambiaron en la segunda parte. España tuvo demasiados despistes en la defensa y Países Bajos atacó por la banda derecha una y otra vez, especialmente cuando salió el extremo del AZ Alkmaar Calvin Stengs.

Frank de Boer hizo cuatro cambios en el descanso, quitó a Frenkie de Jong y Wijnaldum, lo intentó más a base de balones largos y modificó el 4-3-3 desplegado hasta el momento por un 4-2-3-1. Los hombres de Luis Enrique por su parte salieron fríos y Países Bajos aprovechó un despiste claro de la defensa nada más comenzar la segunda parte.

El lateral izquierdo Owen Wijndal centró, ni Iñigo ni Reguilón la despejaron y la pelota le cayó al único neerlandés que no estaba siendo marcado, Donny van de Beek. El centrocampista del Manchester United chutó a placer como le vino y batió por debajo a Unai Simón.

En los siguientes minutos la báscula se pudo decantar para cualquiera de los dos equipos. Morata tuvo una muy clara, pero en lugar de disparar intentó pasársela a Gerard Moreno y la defensa la despejó. Bellerín también lo intentó con un chut de lejos que Bizot mandó a córner.

A media hora del final, Luis Enrique hizo tres cambios en el ataque. Quitó de una tacada a Gerard Moreno, Morata y Asensio y metió Dani Olmo, Ferran Torres y Adama Traoré. Poco después, el extremo del Wolverhampton Wanderers disparó demasiado flojo un buen pase que recibió de Canales.

No obstante, fueron los locales los que merecieron adelantarse en los últimos minutos. Depay recibió solo y se tomó demasiado tiempo para hacer un ajustado disparo que Unai Santos salvó, en una vistosa parada. Poco antes del final, otro avance rápido de los holandeses no acabó en gol porque Luuk de Jong no chutó cuando tenía que hacerlo. Ryan Babel probó fortuna con dos disparos que se fueron fuera. La defensa española concedía demasiadas oportunidades, terminó pidiendo la hora y al final Países Bajos no aprovechó.

Ficha técnica:

1 - Países Bajos: Bizot; Wijndal, Aké (m. 6, Blind), Veltman, Hateboer (m. 46, Dumfries); Frenkie de Jong (m. 46, De Vrij), Van de Beek, Wijnaldum (m. 46 Klaassen); Depay (m. 79, Babel), Luuk de Jong y Berghuis (m. 46, Stengs).

1 - España: Unai Simón; Bellerin, Eric, Íñigo Martínez (m. 85, Ramos), Gayà (m. 29, Reguilón); Rodri, Koke, Canales (m. 72, Llorente); Marco Asensio (m. 61: Traoré), Gerard Moreno (m. 61, Ferrán Torres) y Morata (m. 61, Olmo).

Goles: 0-1, m.19: Canales. 1-1, m. 47: Van de Beek.

Árbitro: Davide Massa (ITA). Mostró tarjeta amarilla a Reguilón y Dani Olmo, de España.

Incidencias: Partido amistoso jugado a puerta cerrada en el estadio Johan Cruyff Arena de Amsterdam.