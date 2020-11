El director deportivo del Alcoyano, José Luis González, restó ayer importancia al hecho de que el defensa José Solbes y el delantero Jona Mejía no puedan jugar este domingo (17.00) el derbi provincial contra el Hércules en casa, correspondiente a la jornada inaugural que no pudo disputarse en su día por dos positivos en la plantilla del Rico Pérez. «Son acuerdos a los que llegamos los clubes, en esta ocasión los dos salimos beneficiados y poco más hay que decir», explicó sobre la cláusula que impide a ambos futbolistas medirse con los herculanos en El Collao.

Para González, son dos casos totalmente diferentes y explicó que «José Solbes es una cesión, por lo que es habitual que se pongan este tipo de cláusulas. Por lo que respecta a Jona, en la negociación para que viniera al Alcoyano el Hércules sugirió esta posibilidad, las relaciones entre ambos clubes son buenas y no vimos ningún impedimento a que se incluyera en su contrato».

Pese a ser un jugador con ficha sub’23, Solbes fue una de las sorpresas en el «once» titular frente al Orihuela en Los Arcos en el único partido que ha disputado el Alcoyano hasta el momento con resultado de empate a cero. Jona Mejía también se estrenó como alcoyanista en ese partido, aunque entró desde el banquillo.

Sobre el derbi provincial del domingo, González explicó que «el Hércules es el favorito, junto con el Ibiza y Villarreal B y cuenta con la mejor plantilla. Sin embargo, en un partido de rivalidad puede pasar cualquier cosa, nosotros trataremos de jugar nuestras bazas y llevarnos los tres puntos», concluyó.

Torres y Manu, con el Hércules

Mientras, el Hércules incorporó ayer al centrocampista Pedro Torres a la preparación del derbi provincial después de casi un mes ausente de los entrenamientos por el proceso vírico que ha superado. En la sesión de trabajo en el estadio de atletismo Joaquín Villar también participó el delantero Manu Garrido, recuperado de las molestias que le impidieron jugar el domingo ante la Peña Deportiva (1-0). Las ausencias en el entrenamiento con el grupo fueron las de los lesionados Acuña, Jon Erice, Pedro Sánchez y Benja, que no estarán en El Collao.

Todo apunta a que el técnico David Cubillo volverá a situar en ataque a Sergio Buenacasa, que ayer completó un notable entrenamiento con varios goles en el partidillo de preparación. El atacante aragonés reconoció que se siente «ansioso» por marcar su primer gol, después de malograr buenas ocasiones en Paterna ante el Valencia Mestalla y el domingo frente a la Peña Deportiva. «No obsesión por no marcar, sino autoexigencia», explicó ayer Buenacasa. «Soy mi primer crítico y el más duro, algo que creo que no me ayuda porque me cabrea. Puede que esté ansioso a nivel individual por no haber conseguido ese primer gol porque quiero ayudar al equipo, pero lo importante muchas veces es generar las oportunidades y tenerlas». El delantero aragonés añadió que, más que titular, se siente «importante y preparado» para cuando Cubillo decida contar con él y lamentó que el derbi se tenga que jugar sin público porque «pierde su esencia, que es la gente».