El undécimo derbi provincial del domingo (17.00, Alacantí TV) entre Alcoyano y Hércules en esta última etapa en Segunda B del club del Rico Pérez supone el reencuentro con sus ex equipos de los delanteros Juli y Jesús Alfaro, que afrontan el choque en situación bien distinta: el atacante de Alcoy confía en debutar esta temporada tras la lesión que sufrió en pretemporada y que le impidió jugar en el único partido disputado por su equipo en la Liga, en Orihuela (0-0), mientras que el extremo onubense formado en el Sevilla necesita afianzarse en el conjunto de la capital en una temporada con mucha competencia en los puestos de ataque.

El veterano Julián Cerdá Vicente, de 39 años, jugó en el Hércules dos temporadas entre 2017 y 2019. Llegó procedente del Córdoba como uno de los grandes refuerzos del equipo, pero no terminó de cuajar, pese a que el Rico Pérez siempre le reconoció su entrega, compromiso y profesionalidad. En su primera temporada en Alicante jugó 29 partidos y marcó tres goles y en la segunda disputó 37 con sólo una diana. Fue el traumático curso de la derrota en la final por el ascenso a Segunda, que también le pasó factura personalmente. Al término del curso, el entonces entrenador Lluís Planagumà le comunicó que no contaba con él y se vio obligado a negociar la rescisión de su contrato con el Hércules cuando aún le quedaba un año más. Por primera vez en su larga carrera el menudo delantero alcoyano no cumplía un contrato profesional tras haber pasado anteriormente por el Córdoba, Alavés, Alcorcón, Rayo Vallecano, Elche y Polideportivo Ejido en Segunda y Benidorm, Castellón y Alicante en Segunda B.

A pesar de ese desencuentro al final de su etapa, Juli guarda buen recuerdo de su paso por el Rico Pérez, donde asegura que le trataron «muy bien» a él y a su familia. «Es un sitio al que le tengo un especial cariño, aunque esa simpatía que pueda tener por ellos se termina en el mismo momento que empieza el partido. A partir de ahí quiero que gane mi equipo, que es el Alcoyano, que además es el de mi ciudad y donde tengo a los míos», declaró ayer a Efe. Juli encara el derbi como una opción para reincorporarse a la dinámica de trabajo y competición del grupo que entrena Vicente Parras, que reanudó los entrenamientos el pasado día 5 después de una cuarentena de 10 días por el positivo en coronavirus del centrocampista Juanan Casanova. Ese parón ha sido aprovechado por el delantero para recuperarse de la lesión muscular que sufrió en pretemporada. Llega corto de ritmo al partido, aunque Parras necesita recambios en la delantera por el acuerdo entre los dos clubes que le impide jugar a Jona.

Por su parte, el herculano Jesús Alfaro, que jugó dos temporadas en el Alcoyano en la categoría de bronce entre 2014 y 2016, cuando tenía 23 y 24 años y en las que marcó un total de 15 goles, llega al derbi tras haber sido titular en los tres partidos de Liga disputados por el equipo de Cubillo. No obstante, el menor de los Alfaro es consciente de que necesita reivindicarse en su tercera temporada en el Rico Pérez, habida cuenta de la competencia en el vestuario alicantino. El fichaje de Pedro Sánchez, que de momento está lesionado, y el buen momento de Borja Martínez han subido el listón de la exigencia para la titularidad en los extremos. En su etapa como herculano, el exjugador del Murcia, Zaragoza y Barça B, entre otros, ha aportado velocidad y desequilibrio por las bandas, pero tan sólo un gol en sus 40 partidos como blanquiazul.