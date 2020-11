El Club Balonmano Elche Visitelche.com vuelve este sábado a las competiciones europeas once años después con su primera cita y lo hará ante un rival español, el KH-7 Granollers, en el partido de ida de la European Cup, que se disputará en el pabellón Esperanza Lag (18:00 horas).

El regreso a la competición continental es agridulce para las ilicitanas, ya que deseaban un rival que no fuera de su competición nacional y, sobre todo, poder disfrutar de esta experiencia junto a sus aficionados, algo que no será posible al disputarse el encuentro a puerta cerrada. El conjunto ilicitano ya logró hace cinco años la clasificación para Europa, pero en aquella ocasión no pudo competir por los problemas económicos que arrastraba el Elche CF, entidad que había absorbido el club de balonmano y que acaba de sufrir un descenso administrativo.

El equipo que entrena Joaquín Rocamora, subcampeón de la pasada edición de la Copa y de la Liga Guerreras Iberdrola, confía en obtener una buena renta que le permita afrontar con cierta tranquilidad la vuelta y poder aspirar de esta manera a entrar en la próxima fase de grupos.