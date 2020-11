Manuel Raillo, sin tilde, defiende que su equipo «solo piensa en la victoria» en el duelo de rivalidad del domingo frente al Hércules (El Collao, 17 horas, Alacantí TV). El delantero del Alcoyano, uno de los doce refuerzos del Deportivo en su regreso a la Segunda B, considera que el partido «no va a ser fácil» porque, enfrente, tendrán a «una de las dos mejores plantillas del grupo junto a la del Ibiza», aunque «ganas y lucha no nos van a faltar, además de que las sensaciones antes del partido son muy buenas», desvela.

Raillo, que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en clubes catalanes, explica que le hubiera gustado vivir el ambiente que suele rodear a este partido, que para la afición del Alcoyano es el más importante de la temporada. «Me han hablado de la rivalidad que hay y lo que sucedió en las últimas temporadas, y es una lástima no poderlo vivir el domingo. Son partidos que a los futbolistas nos gusta jugar mucho y no hace falta una motivación extra. Cuando me propusieron venir a este club no lo dudé dos veces, es una entidad histórica de la categoría y las dos partes hemos puesto mucho para que yo acabase en el Alcoyano», admitió el atacante.

«Por las características de la competición, no hay tiempo para la relajación y todo lo que sea sumar será bueno. Es una liga tan corta que van a ser dieciocho finales, por lo que no hay cabida para relajarse. Aunque somos unos recién ascendidos, estoy en un club histórico. Nuestras bazas ahora son la de ser un equipo guerrillero e incómodo para el rival, de no dar un balón por perdido y luchar hasta el final. Más adelante podremos pensar en otras cosas», describió.