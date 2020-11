Si cruel es quedar cuarto en unas Olimpiadas, más aún lo es la condena al olvido en tu propio pueblo, donde solo los mayores y los más aficionados recuerdan una gesta mundial. También es verdad que su deporte no era el fútbol (ironía). Un grupo de deportistas crevillentinos, encabezados por el matrimonio José María Davó y Mónica Candela, han rendido un merecido homenaje al atleta de Crevillent Domingo Ramón Menargues, el mejor en su especialidad (3.000 obstáculos) de toda la historia del municipio y uno de los mejores de la Comunidad Valenciana; para muchos, el mejor.

Domingo Ramón no tiene una calle en su pueblo natal. Ni una pista deportiva lleva su nombre. Pero ahora puede decir que un grupo de compañeros de la zapatilla desgastada quiere que su nombre no quede en el olvido. Así, hace unas semanas publicaron un vídeo en Youtube (al que se puede acceder por su nombre), en el que recuerdan la primera de sus grandes hazañas, ser cuarto en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980, rememorando así el 40 aniversario de su gesta.

El vídeo, montado por Mario Davó y en el que colaboró Antonio Sogorb, cuenta con la participación de numerosos atletas de reconocido prestigio y de amigos del homenajeado. Entre ellos, el presidente de la Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, que reconoce que «con tan pocos recursos, con valentía y coraje, fuiste capaz de escribir una de las páginas más importantes de nuestra historia, sirviendo de inspiración para las generaciones venideras».

Por su parte, el presidente de la Federación Valenciana de Atletismo, Vicente Año, habla de Ramón como «un adelantado en aquella época y uno de los mejores atletas de la Comunidad Valenciana de todos los tiempos». El seleccionador nacional, Pepe Peiró, también se une al homenaje: «Todo el atletismo español recuerda su actuación brillante», señala.

En el vídeo también aparece su compañero en Moscú Ramón Cid, que agradecía «los momentazos que nos hiciste vivir». El exconseller y presidente del Club Benacantil, Mario Flores, destaca que «tuve la suerte de ver esa final en directo en el estadio y todavía recuerdo tu final en la que hiciste toda una hazaña. Estamos orgullosos de que hayas paseado el nombre de la provincia por todo el mundo».

En el plano local, el presidente del Club Atletisme Crevillent, José Antonio Tomás, destaca que su institución tuvo «el honor de que fueras nuestro primer invitado, al constituirnos. Eres nuestro referente». El presidente del Club Maratón Crevillent, Antonio Luis Mas, señala que «sigues siendo ejemplo para nosotros». Otros atletas nacionales como Javier Arques, Salvador Vila o Fernando Sinovas, y locales como Pascual Pérez, El Hocine Bouchrak o Daniel Andújar, también se suman a las palabras de homenaje del vídeo, que tiene una duración de más de 30 minutos.

Participan en el reconocimiento el mánager de atletas Miguel Ángel Mostaza, el actual plusmarquista español de 3.000 obstáculos, Fernando Carro, el popular José Manuel Abascal, bronce en Los Ángeles en 1.500, Martín Fiz, campeón mundial y europeo de maratón, o Abel Antón, doble campeón del mundo de Maratón. Y muchos otros nombres que coinciden en que Domingo Ramón es «una grandísima persona que ha dejado una referencia muy clara en la prueba de 3.000 obstáculos». Uno de los que clausuran el vídeo es su entrenador, Joaquín Villar, que destaca «momentos imborrables, inmejorables. Recuerdo que Domingo tenía la mejor virtud de cualquier atleta, la humildad. Siempre ha sido muy humilde y trabajador».

Sorpresa y agradecimiento

El homenajeado expresaba a este periódico su «sorpresa. Ni por asomo me lo pensaba. Es cierto que 40 años es un número importante. Es curioso, todos los años, el día de la carrera me llama mi entrenador como algo romántico que nos hace revivir aquel momento». Domingo Ramón lamenta aún que no haber conseguido el bronce», pero se siente «muy agradecido de que pese a no obtener medalla todavía haya gente que se acuerde de mi carrera». Después de cuatro décadas todo ha cambiado mucho. También el estadio donde corrió. «Regresé hace año y medio a Moscú, con mi hijo. Fue muy emocionante, por fuera es prácticamente el mismo edificio, pero por dentro nada tiene que ver. Desgraciadamente estuve como en un mal sueño. Ahora es un estadio de fútbol. El fútbol ha podido con el altetismo...» (silencio de casi diez segundos).

Tuvo el récord de España durante 19 años

Domingo Ramón Menargues (Crevillent, 1958) es explusmarquista español de 3.000 metros obstáculos, récord que mantuvo 19 años. Participó en los Juegos de Moscú en 1980 y en Los Ángeles 1984, consiguiendo diploma olímpico en ambas citas (cuarto y sexto). Fue subcampeón europeo en su modalidad, habitual con la selección española en su época, logró numerosas medallas europeas y mundiales, militó en clubes como el Hércules Benacantil, Valencia Club o Benacantil-Puerto de Alicante. Su entrenador personal fue Joaquín Villar.