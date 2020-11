Huye de cualquier euforia pese al espectacular arranque del HLA y tiene claro que jugar a puerta cerrada les perjudica más que a cualquier equipo.

Cinco victorias consecutivas. ¿Esperaba este arranque?

Tenía esperanzas de que el equipo compitiese bien, ya que en pretemporada se veía que nuestro nivel competitivo iba a ser alto. No esperaba un 5-0, pero sí un buen inicio.

No sé si se acuerda de la última derrota...

La verdad que queda lejos, fue en diciembre en San Sebastián. Vamos día a día, eso ni lo pensamos y es muy positivo. Afrontamos siempre el siguiente reto como el más importante. Cuando ganas te queda una sensación del trabajo bien hecho. Es lo que queremos tener siempre.

Han convertido la victoria en una costumbre...

Es parte del juego, aunque en pretemporada perdimos un partido. Cuando perdamos lo asumiremos con normalidad, igual que la victoria. El equipo sabe reaccionar ante todo.

El sábado tienen una prueba importante en Almansa...

Es una buena prueba, va a ser complicado y además un partido que cuenta porque Almansa está ahora mismo entre los cinco primeros. Tenemos mucha ilusión para afrontar ese partido y ningún miedo por si llega la primera derrota o lo que pueda pasar. Me hubiera gustado jugar allí con las gradas llenas, me motiva.

Puede ser la victoria número 15 consecutiva...

No me gusta pensar en este tipo de cosas. La cifra es espectacular y habla por sí sola, pero está para que la gente opine y esté orgullosa de nosotros, sabemos cómo funciona esto, el día que saquemos pecho nos lo hunden con facilidad.

Han cambiado jugadores respecto al año pasado pero el equipo mantiene la misma línea...

Hay diferencias, lo que tiene el equipo es una buena solvencia como teníamos el año pasado. Pedro (Rivero) nos indica cómo debemos sacar lo mejor de nosotros mismos. Este equipo tiene un carácter competitivo muy bueno, es espectacular. No creo que el equipo pierda nunca la cara a la competición. Nuestro ADN es muy bueno.

Lo que no cambia es su rendimiento...

Me encuentro muy bien. Durante el confinamiento sí que estaba preocupado por el parón y cómo me podía afectar, pero en verano hice un trabajo muy intenso y de calidad y estoy recogiendo los frutos. Pero esto es muy largo y hay altibajos. Tenía claro que teníamos que empezar bien por el nuevo sistema de competición y me he centrado en llegar bien al inicio. Detrás hay mucho trabajo, el verano ha sido de los más intensos que he tenido en los últimos diez años. Son pocos los días que tengo libre. Tienes que tener muy claro tu profesión y tu edad.

Por poner algún pero, en los dos últimos partidos de casa han entrado fríos...

Sí. Jugar con el pabellón vacío en casa es duro. Juegas fuera de casa y ya estás con la alerta, sabes que el partido va a ser complicado, tienes máxima concentración y no piensas en cómo va a estar la grada. Pero en casa ves vacío el Pedro Ferrándiz , calientas y no te lo puedes creer. Al final te influye un poco, luego el partido se complica, te metes en faena y se te olvida. Son circunstancias que con nuestra gente no ocurriría. Los que conocemos el ambiente que hay en Alicante podemos decir que nosotros sí que hemos perdido un punto muy importante respecto al resto de la competición. Es una sensación rara, pero me siento afortunado de poder seguir compitiendo. Los meses que no pudimos hacerlo fueron muy duros.

Son el único equipo de los dos grupos que no ha perdido. Ya les ven como uno de los favoritos al ascenso...

El ascenso es algo que se me pasa por la cabeza desde la pretemporada, no por llevar las cinco victorias. Primero tenemos que meternos en el grupo de los que van a luchar por ello. No tenemos ninguna presión.

¿Se ve jugando de nuevo en la ACB?

Sí, claro. Sin ningún problema, no tengo la menor duda. Es muy difícil conseguir el ascenso pero si lo logramos me veo en la ACB con el Lucentum. Es una de mis ilusiones desde que volví de Italia, ayudar a devolver al equipo al máximo nivel y poderlo disfrutar.

Solo un ascenso este año...

Es muy complicado, se tienen que dar muchas circunstancias, pero es difícil para los cinco o seis equipos que optemos a ello esta temporada.