El Balonmano Benidorm regresa hoy a la competición para visitar la pista del Nava (20:00 horas), rival directo por la permanencia, ante el que buscará su primer triunfo como forastero del presente curso en un encuentro aplazado de la octava jornada de la Liga Asobal por varios positivos en el conjunto segoviano.

El conjunto de Fernando Latorre, que vuelve a jugar tres semanas después de su último partido, es uno de los más perjudicados por los efectos colaterales de la pandemia, ya que apenas ha tenido continuidad como consecuencia de los numerosos aplazamientos por positivos de sus rivales.

Durante este periodo sin competir, el Benidorm, que solo ha podido sumar un triunfo esta temporada, ha perdido a dos de sus jugadores más importantes, el cubano Jorge Pabán y el portugués José Da Costa, quienes abandonaron la entidad por motivos personales.

Iván Rodríguez, fichado recientemente para cubrir estas ausencias, no podrá jugar ante Nava por cuestiones federativas, ya que su incorporación al club es posterior a la fecha inicial del partido.

Tras las últimas decepciones, el Benidorm, que ha dejado escapar el triunfo en varios partidos en los últimos minutos, está obligado a sumar para no comprometer su posición clasificatoria y tomar impulso ante el exigente calendario que se le avecina, con nueve partidos en un mes.

Latorre admitió que su equipo está viviendo una situación «rara» que está afectando en «la cabeza» a sus jugadores. «Preparas partidos que luego no juegas. Y así es complicado. Lo que pueda pasar es una incógnita», dijo el técnico.

«Nava es un equipo con peso y altura y con una grandísima portería», señaló Latorre sobre el rival. «Será un partido igualado y espero que en esta ocasión caiga de nuestro lado. Es un partido importante, pero ni mucho menos definitivo», sentenció.

Por su parte, el equipo que dirige Diego Dorado no sabe lo que es ganar desde que el pasado 26 de septiembre se impusiera al Atlético Valladolid, desde entonces, la plaga de positivos por covid en la plantilla rompió el ritmo que aún no ha recuperado el plantel, que cosechó dos derrotas seguidas frente a Puente Genil y Cuenca tras superar el confinamiento. Este hecho ha llevado al Viveros Herol Nava a situarse cerca de la zona de descenso, de la que el equipo quiere escapar cuanto antes, para lo que necesita superar al Balonmano Benidorm, «que es un equipo potente, preparado para jugar la competición europea, aunque al final no le dejaron por la circunstancias extradeportivas», señaló Diego Dorado.

Barcelona B-Horneo

Por su parte, el Horneo Sporting Alicante parte hoy rumbo a Barcelona para jugar el partido aplazado ante el FC Barcelona Handbol “B”, correspondiente a la cuarta jornada de División de Honor Plata, que no pudo disputarse debido a la aparición de algunos casos covid-19 en la plantilla del club catalán. El encuentro se celebrará a las 14:45 horas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Tras la vital victoria a domicilio del equipo blanquiazul la última jornada ante la SD Teucro, el conjunto alicantino viaja al feudo blaugrana con la moral reforzada, pero sin olvidar que se enfrentará a un difícil rival. El Horneo se encontrará con un Barcelona “B” que tan solo ha perdido un encuentro en la temporada y que estará más descansado al haberse aplazado el partido que tenía que haber disputado el pasado fin de semana ante el UBU San Pablo.