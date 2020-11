Villarreal y Real Madrid se miden en La Cerámica en un encuentro marcado por el buen momento del equipo local y las dudas de un rival que perdió su último encuentro de Liga y viaja con hasta siete bajas entre coronavirus y lesionados.

En la jornada del viernes, al equipo madrileño se le agolpaban las malas noticias en cuanto a bajas. Tras el positivo en coronavirus del serbio Luka Jovic, los brasileños Casemiro y Éder Militao se quedan en Madrid tras dar un resultado indeterminado en los últimos test realizados por LaLiga. Ausencias que se unen a las de los españoles Sergio Ramos y Álvaro Odriozola y a la del francés Karim Benzema, todos por lesión.

Por su parte, en los locales, su máximo goleador, Paco Alcácer, ha encendido las alarmas al no saltar al último entrenamiento de su equipo en la Ciudad Deportiva, al parecer por unos problemas musculares, por lo que es seria duda para el encuentro.

El equipo de Unai Emery no se muestra confiado, aunque admite que atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos tiempos, con opciones de poder pelear por las plazas más altas de la tabla si consigue ganar a un rival directo.

Tras el parón de selecciones el equipo castellonense llega sin apenas problemas de bajas y con mucha solidez en La Cerámica, donde entre Liga y Liga Europa, acumulan un empate y seis victorias que han contribuido a sustentar el buen momento del club de La Plana.

En la faceta deportiva, el técnico Unai Emery no contará con el lesionado Albert Moreno y aunque recupera al defensa argentino Juan Foyth y quizá también a Jaume Costa, es muy probable que no haya cambios respecto al once que Emery prácticamente considera fijo en la Liga.

Si no hay sorpresas, jugarán Sergio Asenjo como portero, con una defensa con Mario Gaspar, Raúl Albiol, Pau Torres y Alfonso Pedraza. En el centro del campo estarán Vicente Iborra, Manu Trigueros y Dani Parejo, a los que acompañarán en ataque Gerard Moreno, Moi Gómez y con la duda de Alcácer.

El Real Madrid, por su parte, vuelve a escena tras un parón internacional que le ha aportado cosas positivas y otras muy negativas al equipo en cuanto a ausencias y recuperación de jugadores.

Lo más sonado, la baja de su capitán Sergio Ramos, que estará unos diez días de baja tras lesionarse en el bíceps femoral en la victoria de España 6-0 frente a Alemania. Ausente en Villarreal, en el partido trascendental de Champions contra el Inter de Milán y frente al Alavés.

Además, su habitual compañero en el centro de la zaga, el francés Raphael Varane, llega entre algodones, con tan solo un entrenamiento completo, tras sufrir un golpe en el hombro también con su selección.

Los brasileños Éder Militao y Casemiro que habían dado negativo hasta en dos ocasiones antes de reincorporarse a los entrenamientos, dieron un resultado indeterminado en las últimas pruebas de LaLiga y se han quedado en Madrid por precaución.

Sin embargo, el belga Eden Hazard, quien dio positivo el mismo día que Casemiro, sí dio negativo en dichos test y estará junto al resto de sus compañeros, como los españoles Dani Carvajal y Nacho Fernández, ya recuperados de sus respectivas lesiones aprovechando el parón internacional.

El último partido de LaLiga Santander contra el Valencia supuso, además de la abultada derrota (4-1), ver como la gran referencia arriba, el francés Karim Benzema, sufría molestias que trece días después le han dejado fuera también contra el Villarreal. Renqueante de la cadera, el club prefiere no arriesgar y se quedará en Madrid haciendo trabajo específico para intentar llegar al partido del próximo miércoles contra el Inter de Milán.

El extenso parte médico del Real Madrid acaba con las bajas del uruguayo Fede Valverde y del español Álvaro Odriozola, mientras que el parte futbolístico llega con las dudas que generó la derrota en Valencia acrecentadas por la baja de Ramos, con parte de la mente puesta en el partido de Champions en Milán y con el recuerdo del primer partido tras el último parón frente al Cádiz que se saldó con derrota por la mínima (0-1).

Prueba de nivel y de saber sobrevivir sin su capitán, a vueltas con su renovación, para un Real Madrid que visita a un Villarreal que, tras caer 4-0 frente al Barcelona, quiere demostrar que puede luchar por cosas importantes esta temporada.

Alineaciones probables:

Villarreal: Asenjo, Mario, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Iborra, Trigueros, Dani Parejo; Moi Gómez, Gerard Moreno y Paco Alcácer.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Kroos, Modric, Odegaard, Marco Asensio, Rodrygo y Mariano.

Árbitro: Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).

Estadio: La Cerámica.

Hora: 16:15 (15.15 GMT).