El Alcoyano no pudo con un Villarreal B que se mostró muy superior. El conjunto de Parras jugaba fuera después de tres partidos consecutivos jugando en El Collao. Era una oportunidad parea situarse en la parte alta de la tabla después de su victoria la pasada semana, pero se topó con un filial muy combativo y de gran calidad que no dio margen a la sorpresa. Ahn abrió el marcador al cuarto de hora de juego y, sin tiempo para la reacción, el equipo de Miguel Álvarez puso tierra de por medio con una gran contra fruto de una gran asistencia de Narro que culminó Álex Millán. El Villarreal B jugo a placer ante un Alcoyano que, por momentos, fue un juguete roto al que salvó una vez más en diversas ocasiones José Juan de sufrir una derrota mayor. Lo que no pudo evitar el meta del Alcoyano fue la tercera diana, obra de Álex Millán, que cerró el choque el el minuto 60’ completando el doblete en su cuenta particular.

El encuentro correspondiente a la cuarta jornada, aplazado hace dos semanas, cuando los visitantes negociaron posponer el partido al salir de un confinamiento por casos positivo de coronavirus, ponía a prueba a un Villarreal B que solo había conseguido una victoria y llegaba de empatar en El Regit de Atzeneta d’Albaida. Mejor llegaba el conjunto de Vicente Parras, que consiguió su primer triunfo el pasado fin de semana al doblegar al Atlético Levante en El Collao.

El equipo de Vicente Parras intentó igualar a balón parado y también en un tiro lejano de Juli, pero el balón no encontró portería. Mejor se le pusieron las cosas a los amarillos cuando Millán batió a José Juan al culminar una contra que dejó desnuda a la defensa alcoyanista, previa asistencia magistral de Víctor Narro. Ahn pudo incluso marcar el 3-0 a renglón seguido, pero su disparo de marchó a la izquierda de la puerta visitante. De nuevo Millán anotó el tercer gol sin que el Alcoyano pudiera reaccionar.