Pedro Rivero, entrenador del HLA Alicante, quiere pasar página cuanto antes a la derrota sufrida el pasado sábado ante el Granada. «Cuando se pierde se pasa mala noche, se habla de lo que ha pasado, de lo que hay que corregir, pero somos un equipo veterano y tenemos que olvidarnos pronto porque esto no para, hay que seguir ganando partidos», afirma el técnico, que quiere quitar dramatismo por perder un partido. «Es importante lo psicológico porque llevábamos mucho tiempo sin perder y sobre todo los jugadores que arrastran las victorias del año pasado. Es mucho tiempo sin esa sensación y hay que quitarle un poco dramatismo. No jugamos un buen partido y puede pasar», señala. Sobre la posible clasificación para la Copa, reconoce que ahora mismo le da más importancia al partido de mañana en Murcia (19.00). «Es un partido de los que suman, es más importante ahora mismo. Nos espera un rival muy duro, va a ser un partido complejo. Queremos recuperar la esencia del equipo, lo que nos ha traído a esas victorias y dar continuidad a nuestro mejor juego», señala el técnico del HLA, que echa «mucho en falta» al público. «No es excusa porque no jugamos un buen partido, pero lo estamos deseando», afirma Rivero, al que le gustaría que hubiera «normas comunes» en todos los pabellones. «Necesitamos al público, cuando nos acercamos en las dos remontadas lo hemos vivido otras veces con público y en lugar de 7-0 se convierte en 14-0 y cambia por completo la dinámica. Esperemos que vaya entrando gente aunque tenemos claro que los 4.000 aficionados que veíamos antes este año va a ser imposible», señala Rivero.

Por último, el técnico lucentino no descartó algún refuerzo en el mercado de fichajes. «Siempre estamos atentos a jugadores que mejoren el equipo como hemos hecho otros años». «Si se diera una oportunidad y pensamos que es importante lo haríamos. Cuando incorporas a alguien que mejora no creo que sea un problema», destaca el técnico lucentino tras el entrenamiento.