El fracaso no es una opción. Un tropiezo no es una derrota. Y en su singular carrera hacia la meta final del ascenso a la Liga Endesa, el HLA Alicante tiene esa consigna en el centro de control. El equipo de Pedro Rivero prepara cada partido como si de una misión espacial se tratara, planteando diversos escenarios y las posibles soluciones. Previendo qué puede fallar y proponiendo alternativas. Saben que bajar los brazos no es una opción. No darlo todo en la pista no se contempla. Somos el Lucentum y hemos venido a jugar. Por mucho que equipos como Granada se interpongan en el camino, esta plantilla tiene la mirada puesta en la única plaza disponible para la ACB. Quieren llegar a lo más alto y pondrán todos sus recursos al servicio de la misión. Porque no tenemos un Gene Kranz que nos lo recuerde, pero sí un lema que bien podría haber salvado a aquellos astronautas de morir en el espacio: «quien nunca se rinde, al final triunfa».