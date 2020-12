La vida de Isabel Fernández ha dado un giro cuando se cumplen 20 años desde que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sidney. La judoca alicantina ha cambiado sus escrupulosos horarios y controles de alimentación por una nueva vida: su hija, su gimnasio y su cargo como vicepresidenta del Comité Olímpico Español (COE). Admite que sigue echando de menos la competición, pero vuelca sus esfuerzos en trabajar desde fuera para los futuros olímpicos.

"La época de deportista siempre se echa de menos. Es lo que me gusta hacer, competir en tu deporte, los viajes, la rutina que tenía... Hay muchas cosas que he dejado. Fue mucho esfuerzo, pero gracias a eso he conseguido grandes cosas. Ha sido una larga etapa de mi vida con muchos años trabajando para sacar resultados. Es una época, no puedes estar toda tu vida compitiendo", admite. "Son los mejores años de tu vida, sobre todo si te acompañan lo resultados, como así fue", añade.

De unas rutinas a otras

"Al principio sí que noté mucho el cambio de vida, de pasar de unas rutinas a otras. Te cambia mucho la vida, pero sobre todo echas en falta los momentos cuando sales al tatami a competir, los nervios...me gustaba la competición", explica la seis veces campeona de Europa y abanderada de España en los Juegos Olímpicos de Atenas, en el 2004. "Ahora estoy más volcada en el gimnasio, es algo que me llena mucho, además mi hija hace judo también y trato de ayudarle todo lo que pueda. Mi deporte me lo ha dado todo y ahora estoy encantada de que a mi hija le guste también".

Al poco tiempo de dejar la alta competición, Isabel Fernández hizo su primera incursión en política convirtiéndose en concejala de Deportes del Ayuntamiento de Alicante por el PP. "Fue una etapa de mi vida, cogí experiencia e hicimos todo lo que se pudo hacer. Fue una buena época", recuerda la laureada judoca, a la que no le queda ninguna espina de su trayectoria deportiva. "Gané Europeo, Mundial y Juegos. No es fácil, pero me siento muy orgullosa de todos los títulos. El combate de la final lo he visto muchísimas veces aunque no me hace falta verlo porque me acuerdo perfectamente", afirma.