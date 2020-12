El HLA Alicante conseguirá el viernes (21.00) la clasificación para disputar la Copa Princesa si vence al Canoe en el encuentro que se disputa en el Pedro Ferrándiz con 150 espectadores. Los alicantinos dependen de sí mismos para acabar líderes del grupo B y con ello el pase para disputar el torneo copero ante el líder del grupo A.

El Canoe lleva casi un mes sin jugar por los distintos casos de Covid, lo que les ha situado en la última posición. «Se dificulta gran parte el scouting porque llevan un mes sin jugar. Sabemos que han incorporado cosas, jugadores que estaban lesionados pueden volver a jugar... Nos tendremos que fiar bastante de la intuición de lo que pensemos que pueden hacer», afirma Rivero sobre el conjunto madrileño. «Es un partido importante que tiene premio y estaremos al 200 por cien. El equipo se motiva solo».

El entrenador lucentino reconoce que el equipo no se encuentra en su mejor momento. «No estamos teniendo mucho acierto en las posesiones aunque el equipo ha sido capaz de ganar en cualquier registro. Tenemos que volver al camino de antes», afirma. «Que no estemos en nuestro mejor momento no significa que estemos haciendo las cosas mal, somos muy exigentes y hay momentos de la temporada en la que no estás tan fino. Estando así jugamos un partido que nos puede dar la clasificación para la Copa», puntualiza Rivero en rueda de prensa telemática. «No estamos pasando por el mejor momento pero tenemos jugadores que saben donde está el problema para reconducirlo y eso es importante», añade.

El técnico reconoce que jugar la Copa le hace «mucha ilusión». «A lo largo de una vida deportiva no se juegan muchas finales. Me hace mucha ilusión. Lo que no vamos a hacer es obsesionarnos, cambiar nada ni volvernos locos. Nos gusta pero vamos a seguir por el camino», añade.

Por fin, podrá entrar público al Pedro Ferrándiz, pero solo 150 aficionados. «Es el típico partido que jugándote una final vendrían 4.000 personas. Estoy contento de que empiece a venir gente. Fuera hemos jugado con mucha gente en las gradas y es una diferencia abismal, pero no soy epidemiólogo para regular esa situación».

Sobre el encuentro, tiene claro que «ellos tienen menos que perder». «En pretemporada el Canoe fue un equipo que nos puso problemas. Va a ser un partido en el que tenemos que estar listos, es un equipo complejo aunque esté abajo en la clasificación».

Sobre los pobres números de Zohore en los últimos partidos, Rivero reconoce que debe dar un paso más. «Hay gente que ha dado un paso adelante y él está en ese momento en el que tiene que dar pasos y unirse al grupo. Los que están bien son los que juegan más y él lo ha entendido perfectamente».