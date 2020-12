El alicantino Néstor Abad ya tienee en el bolsillo el quinto título de campeón de España del concurso completo masculino de gimnasia artística al imponerse en el Polideportivo Pisuerga de Valladolid. Abad, alcoyano de 27 años, fue el mejor en tres de los seis aparatos, anillas, paralelas y barra fija, para colgarse el oro por delante de Thierno Boubacar Diallo y Adrián Vera, segundo y tercero en el podio. Suma así su quinto título nacional tras los obtenidos en Cáceres (2015), Guadalajara (2016 y 2018) y Valencia (2019). En los Campeonatos de España de 2017 no pudo competir por lesión.

Cinco títulos de campeón de España. ¿Esperaba alcanzar esa cifra con 27 años?

La verdad que nunca había pensado en conseguir tantos títulos, yo estoy centrado en mejorar día a día y en ello apenas pienso. Es una sorpresa estar tantos años arriba, no esperaba que fuera a tener tantos éxitos.

Le salió todo perfecto en Valladolid...

Me salió todo muy bien, mejor de lo que me esperaba. Estoy muy contento. Algún problemilla en algún ejercicio sí que tuve pero en general me salió todo muy bien y he podido conseguir el título.

Con la pandemia el número de competiciones se han reducido...

Sí; esta ha sido la segunda competición en la que he participado tras el confinamiento. La primera fue en una prueba de la Bundesliga.

¿Ha notado la falta de pruebas físicamente?

Más que la falta de competición lo que he notado ha sido la falta de entrenamientos. Pero a pesar de eso hemos competido muy bien todos en general. Nos hemos encontrado muy bien y es para estar muy satisfechos.

¿Fueron muy duros los meses del confinamiento?

Sí; lo único que pude hacer fue entrenar en casa con mis hijos hasta que se solucionó un poco todo y se pudo entrenar en el centro de alto rendimiento.

¿Próximo objetivo?

La semana que viene tengo la final de la Bundesliga pero lo que realmente me motiva es la disputa de la Copa del Mundo que empieza en febrero y ahí sí que me interesa estar a tope. Es una forma de entrenar bien de cara a los Juegos y acercarme a lo que realmente quiero en la gimnasia.

¿Le trastocó mucho los planes la suspensión de los Juegos?

La verdad es que sí, pero ya está más que superado y me encuentro mejor de lo que esperaba y estoy mejorando mi gimnasia. Soy muy optimista con todo ahora mismo.

¿Piensa ya en Tokio 2021?

Todavía quedan muchos meses y aún no lo tengo en mente. Ahora estoy centrado en intentar mejorar algunas cosas de mi gimnasia y poco a poco ir cogiendo la forma al cien por cien. Ya llegará el momento de centrarse totalmente en los Juegos de Tokio. Todavía quedan muchos meses.

Da tranquilidad tener ya el pasaporte para la cita olímpica...

Eso te ayuda a centrarte al cien por cien de cara a la preparación.

Atrás quedaron las lesiones...

De momento quedan lejos y esperamos que no me acuerde de ellas en mucho tiempo.

27 años y parece que tiene gasolina para mucho tiempo más...

La verdad que estoy mejor que nunca. Estoy más viejo pero de salud y fuerza física muy bien. Estoy muy contento.

Dos Juegos Olímpicos y cinco títulos de campeón de España. Palabras mayores...

Me están saliendo bien las cosas, pero yo solo pienso en seguir mejorando.

¿Cómo ve el nivel de la gimnasia española?

Muy bien, estamos todos muy centrados y trabajando para mejorar. Somos gente joven pero estamos dando la talla ya tope. Yo soy el segundo mayor del equipo.

¿Ha soñado alguna vez con estar entre los primeros en Tokio 2021?

La verdad es que es una de mis intenciones y para lo que lucharé. Lo principal siempre es mejorar mi gimnasia y los resultados ya llegarán. No hay más misterios. Si quiero estar ahí arriba tengo que mejorar. Aquí no hay secretos.

¿Tiene todavía mucho margen de mejora?

Por supuesto. Trabajo día a día para ello. No se puede tener ningún día cómodo. Hace falta mucha dedicación y entrega.

¿Se imagina llegar a lo que ha llegado cuando era pequeño y comenzaba en la gimnasia?

Si te soy sincero mi intención siempre ha sido estar arriba, pero no podía imaginar que iba a disputar dos Juegos Olímpicos o ganar tantos campeonatos de España.

¿Llegó a pensar en tirar la toalla cuando le operaron?

Lo vi bastante jodido, la verdad, pero era lo que quería hacer y no me iba a retirar. La gimnasia es mi vida.