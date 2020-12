El Club Balonmano Benidorm va a despedir el año 2020 con un sabor agridulce el año 2020, en el que, por fin dio, el salto de calidad pretendido por su junta directiva en el que ha conseguido disputar una final de la Copa del Rey y ha logrado la clasificación para jugar una competición europea.

Sin embargo, ambos logros ha quedado enturbiados por la pandemia del coronavirus y las consecuencias directas que tuvieron sobre el equipo, el club y su afición. El conjunto que entrena Fernando Latorre no pudo ni siquiera celebrar el éxito copero con sus seguidores, ya que apenas unos días después de la final de Copa frente al FC Barcelona y el consiguiente billete para Europa fue decretado el estado de alarma y la suspensión de todas las competiciones. La primera experiencia europea para el conjunto benidormense también fue agridulce para el Benidorm. La directiva y el cuerpo técnico diseñaron la plantilla más amplia, más equilibrada y ambiciosa de su historia para poder hacer frente con garantías a dos competiciones: La Liga Asobal en España y la EHF League en Europa. Pero un falso positivo de varios jugadores en la previa de un partido de la Liga Asobal impidió dar continuidad al sueño europeo del equipo, que fue descalificado de la EHF League sin haber salido de Benidorm y después de haber disputado y ganado su único partido contra el Fivers de Austria. Las autoridades de la Comunidad Valenciana aplicaron el protocolo sanitario e impidieron al Club Balonmano Benidorm abandonar España para disputar el encuentro de vuelta de la eliminatoria, a pesar de que las pruebas PCR confirmaron que no existían tales positivos. La EHF no atendió a las peticiones de aplazamiento del club y lo descalificó por incomparecencia, poniendo fin a la aventura europea benidormense, que ha recurrido a las más altas instancias deportivas esta decisión, que considera a todas luces injusta. El Benidorm, además, apenas pudo tener continuidad de partidos en la competición nacional, ya que llegó a tener más encuentros aplazados que disputados ante los continuos positivos registrados en los equipos rivales.

Además, las salidas de José da Costa y Jorge Pabán, quienes solicitaron la baja, debilitaron al equipo, que además perdió varios puntos de forma incomprensible en los últimos minutos.

Buen mes de diciembre

Las sensaciones no eran buenas, pero durante el mes de diciembre el conjunto de Fernando Latorre, por fin encontró la continuidad y regularidad para despedir el año con varias victorias y las mejores sensaciones de la temporada. Actualmente, el Benidorm ocupa la décima posición de la clasificación de la Liga Asobal, con siete triunfos, tres empates y seis victorias en los 16 encuentros disputados.

A pesar de todos los contratiempos y altibajos, el club benidormense despide un año 2020 que ya forma parte de la historia de la entidad. Además de debutar en Europa, el Benidorm estuvo en la final por dos títulos, la Copa del Rey y la Supercopa de España -en ambas cayó ante el todopoderoso FC Barcelona- y logró, aunque a través de una invitación, certificar su presencia para la próxima edición de la Copa en Madrid.

En 2021, el objetivo del Club Balonmano Benidorm es seguir creciendo y estar cada vez cerca de los mejores equipos de España. Además, con la llegada de la vacuna, confía en poder disfrutar con su afición de los futuros éxitos.