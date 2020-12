El HLA Alicante despide un espectacular 2020 esta tarde (19.00) en la cancha del Lleida. El conjunto lucentino solo ha perdido un partido en lo que va de año y además ha logrado la clasificación para la Copa Princesa. Cierto es que en los últimos partidos el equipo ha perdido fuelle con un juego más espeso, pero ha logrado sacar adelante los duelos a base de casta. Cancha peligrosa la que visita el conjunto alicantino esta tarde ante un rival que lucha por meterse en la siguiente fase junto a los equipos que luchen por el ascenso y además tiene dos partidos pendientes.

Máxima cautela pese a la contundente victoria lucentina en el encuentro de la primera vuelta en el Pedro Ferrándiz. En ICG Força Lleida destaca Eddy Polanco como máximo anotador del equipo con 12,1 puntos por encuentro. A Polanco se le unen Buchanan (11,9) y Mirza Bulic (11) como máximos anotadores del cuadro catalán. Buchanan lidera también al equipo en valoración con una media de 12,8 créditos por partido gracias a esos 11,9 puntos y 4,8 rebotes por encuentro.

Los lucentinos han tenido más descanso que otros equipos por el aplazamiento del partido ante el Girona, algo que preocupa en parte a Pedro Rivero. «Nos preocupa un poco el parón, aunque no hemos dejado de entrenar. Hemos dado los días justos que teníamos que dar. Es cierto que se ha comentado que no estamos en nuestro mejor momento, a veces pasas por altibajos, pero es parte del juego. Hemos perdido más de 20 balones en los últimos partidos y así es difícil ganar. En los últimos 20 días estamos teniendo ciertos problemas para entrenar por golpes y pequeñas cosas que a veces te llevan a no entrenar con todo el grupo, pero eso le pasa a todos y forma parte del día a día», señala el técnico del HLA.

Rivero tiene claro que el partido nada tendrá que ver con el de la primera vuelta. « Los dos equipos hemos evolucionado. Ellos fuera de casa sufren más y sin embargo en Lleida aprietan más, son un equipo muy rocoso y espero un partido distinto a la primera vuelta», señaló en rueda de prensa el entrenador, que no se fía de su rival: «Sabemos que es un equipo que se crece ante los de arriba y pensamos que es uno de los que estarán en la segunda fase. Nos espera un rival muy difícil».

En cuanto al balance de 2020 afirma que «es muy positivo». «El año pasado fue muy bien, aunque paramos por el covid y en esta segunda parte las cosas están saliendo perfectas y al final hemos tenido el premio de meternos en la final de Copa. No le puedo pedir más deportivamente al 2020. Al 2021 le pido que se acabe el covid, que volvamos a la normalidad, salud para todos y que podamos seguir compitiendo».