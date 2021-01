Las imágenes del asalto al Capitolio por fieles seguidores de Donald Trump en el día que debía ratificarse la victoria de Joe Biden en las elecciones han dado la vuelta la mundo. Y entre las personas que formaron las protestas se encontraba el exjugador de la NBA y la ABC David Wood, que publicitó en sus redes sociales imágenes de la jornada de este jueves y un vídeo denunciando el supuesto fraude electoral. Horas más tarde se ha disculpado.

Fiel defensor de las tesis del todavía presidente Donald Trump, apareció orgulloso el bueno de David con su cuerno para tomar parte en la protesta, exhibiendo sin pudor las imágenes en sus redes sociales. Gracias a ellas, los aficionados del baloncesto español se topaban de bruces con el presente de David.

Aquel pívot de 2,05 metros, con aspecto de leñador, siempre se confesó como un tipo muy religioso. En sus apariciones públicas en España se declaraba como miembro activo de la Iglesia Evangélica. Pero dentro de la cancha, algunos de esos preceptos cristianos los aparcaba para dar palos y empujones a los rivales. Era un hombre de equipo, de sacrificio y no exento de calidad, no en vano su carrera deportiva le llevó a militar a finales de los 80 y principios de los 90 en equipos con solera dentro de la NBA, como Chicago Bulls, Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Phoenix Suns o Dallas Mavericks.

Y también sus cualidades sobre el parqué le abrieron las puertas del basket europeo a este temporero, que también estuvo en Italia y Francia. Llegaba a la ACB por la puerta grande en el curso 1989-90 para sustituir momentáneamente a Audie Norris en el Barcelona. Levantó el título de Liga y se proclamó subcampeón de Europa como azulgrana. En la temporada 1991-92, su destino fue el Taugrés de Vitoria.

Regresó a la NBA y la ACB le volvía a recibir con los brazos abiertos a finales de los 90. Pasó por Málaga y Murcia. Emigró a Francia para retornar rápido a España. Esta vez, para vestir la camiseta del entonces Canarias Telecom.

Horas después de las protestas en el Capitolio, Wood se disculpó por su actitud. "Quiero disculparme porque me equivoqué el día 6. Creí que el cambio iba a suceder con proporciones bíblicas pero parece que no. Lo siento y me disculpo. Cometí un error en el momento y por eso lo siento de verdad. Antes de que el próximo presidente sea jurado verás con asombro que expondrán el fraude electoral y marcarán al presidente Trump por 4 años. Por favor, perdónenme por mi error", dijo en su perfil personal de Facebook.