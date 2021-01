Otros diez días entre un partido y otro. El HLA Alicante se enfrenta mañana al Palma (12.00, Alacantí TV) en busca de su décima victoria de esta atípica y extraña temporada. El conjunto mallorquín ha ido evolucionando en su juego y principalmente en su cancha, por lo que se espera un encuentro muy complicado. El último partido lo jugó el Lucentum el pasado día 30 ante el Lleida. «Eso nos ha dejado margen para trabajar. La otra vez nos vino bien y esperemos que ahora también», afirmó Pedro Rivero en rueda de prensa telemática.

Sobre el aumento de contagios por covid y su incidencia en la competición, prefiere ir día a día. «Nos preocupa como a todos, si hay casos se aplazarán los partidos como ya nos pasó con Girona. Nos tenemos que adaptar a lo que hay, no vale darle muchas vueltas porque no hay forma de prevenirlo. Cuando vayan llegando lo iremos afrontarlo», señala el técnico del HLA, que elogia a su rival de mañana: «Es un equipo que me gusta. Es una plantilla grande, física y que tiene muy definidos los roles. Hay tres jugadores con muchísima relevancia dentro del equipo y el resto lo acepta y están creciendo muchísimo. A mí me preocupa que tienen una base de seis jugadores que juegan muchos minutos y con confianza para hacer muchos tiros y afrontar situaciones».

«Cuando tienes jugadores que juegan tanto se conocen mucho y eso tiene de positivo que saben a lo que juegan, aunque también es cierto que cuando los ritmos son muy altos tienen muy pocas rotaciones. Habrá días que les habrá ido muy bien y nosotros tenemos que imponer un ritmo muy alto para que no les sea muy cómodo llegar al final del partido y no les queden muchas fuerzas», añade Rivero sobre rival. En cuanto al buen partido de Zohore en Lleida tras varios encuentros casi sin contar, el entrenador se congratuló. «Le pido a todos que den un paso más cuando hay determinadas circunstancias. Zohore no estaba encontrando el rol dentro del equipo y sí que hablé con él, pero como hago con otros jugadores. Creo personalmente que más que ese paso adelante su trabajo constante se ve reflejado y vuelve a estar en la rotación», señala.

Por último, Rivero se mostró satisfecho del rendimiento del equipo. «El estar primeros y jugar la final de Copa es una recompensa que nos merecemos. Hemos sido los mejores en esta primera vuelta, pero no nos marcamos objetivo en la clasificación».